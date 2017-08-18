Galatasaray transfer haberleri | Asamoah transferi için Juventus'tan açıklama geldi

İtalya basınına açıklamalar yapan Beppe Marotta, başta Kwadwo Asamoah olmak üzere transferlerle ilgili açıklamalar yaptı. Cuadrado, Alex Sandro ve Asamoah'la ilgili konuşan Marotta, bu oyuncuların hiçbirinden ayrılmak için herhangi bir talep gelmediğinin altını çizdi.

Asamoah'ın Galatasaray transferiyle ilgili durumdan bilgilendirdiğini vurgulayan Marotta, "Evet Galatasaray'ın ilgisinden bahsetti ancak o da Cuadrado gibi ayrılmak istediğine yönelik herhangi bir talepte bulunmadı. Transfer dönemi halen açık, gelen teklifleri yanıtlamamız için önümüzde 15 gün var." dedi.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri ise Asamoah transferinin sonlandığını öne sürmüştü. Palmeri dün yaptığı açıklamada "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, bu transferi 4 milyon Euro karşılığında bitirdi." demişti.

AKAMINKO'YLA KONUŞTU!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un formasını giyen Jerry Akaminko, Gana Milli Takımı'ndan arkadaşı Asamoah'a bir süre önce sosyal medya hesabından takılmıştı. Twitter hesabına "Türkiye'ye ne zaman geliyorsun?" diye soran Akaminko'ya cevap veren Asamoah, gülücük işareti koymuştu. Ganalı yıldızın bu cevabı, birçok Galatasaraylıyı heyecanlandırmıştı!

— Kwadwo Asamoah (@Asabob20) August 15, 2017

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.



Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.

DOĞUM TARİHİ: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Accra / Gana

BOYU: 1,73 m

UYRUĞU: Gana

MEVKİ: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha

AYAK: Sol ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 11 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

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Asamoah kimdir?