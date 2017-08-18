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Trabzonspor - Gustavo Gomez
FUTBOL

Trabzonspor Gustavo Gomez ile anlaştı

''Gustavo Gomez ile her konuda anlaşıldı''

Trabzonspor, AC Milan'ın yıldızı Gustavo Gomez ile her konuda anlaştı.

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:32:39 Güncelleme: 16:03:35

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Gustavo Gomez'in Trabzonspor'a transferi tamamlanmak üzere. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Trabzonspor, Gustavo Gomez için AC Milan'la 5 milyon euro karşılığında anlaştı. Fenerbahçe'nin kiralamak için oyuncunun kulübüyle anlaştığı fakat Trabzonspor'un bonservisiyle oyuncuyu istemesi nedeniyle transferde bir adım öne geçtiği belirtildi.

5 MİLYON EURO BONSERVİS, 2.5 MİLYON EURO OYUNCUYA

 

Durica'nın yanına bir stoper daha arayan Trabzonspor, Gustavo Gomez transferini kısa bir süre içinde duyuracak. Bordo mavili ekibin Paraguaylı defans oyuncusuna ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceği haberin detaylarında yer alan bir diğer bilgi oldu. Başkan Muharrem Usta'nın önümüzdeki günlerde Milano'ya giderek oyuncuyla birlikte Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. 

Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 18 maça çıkan Gustavo Gomez, 4 sarı kart gördü. 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    Formayı giymeden kimse inanmaz.. İcraat yok laf çok.
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