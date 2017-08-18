Bursaspor Alanyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig

Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Lige yenilgiyle başlayan Bursaspor ile Alanyaspor, galibiyet kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Bursaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak. İşte karşılaşmanın detaylar...

Bursaspor, ligin ilk haftasında konuk olduğu Başakşehir deplasmanından 1-0 mağlubiytle ayrılarak lige yenilgiyle başladı. Alanyaspor ise evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek hüsrana uğradı.

BURSASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Serkan Tokat'ın düdük çalacağı Bursaspor - Alanyaspor maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19.45'te başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Emre Malok olacak.

Mücadele, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Yeşil beyazlı ekip, Ağustos aylarında oynadığı son 7 Süper Lig maçından yalnızca birini kazanabildi. Geride kalan 6 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Ayrıca Bursaspor, bu maçların yalnızca ikisinde gol atabildi.

SON ÜÇ MAÇI KAYBETTİ

Bursaspor evinde oynadığı son üç lig maçını kaybetti. Yeşil beyazlı ekip son olarak Nisan-Eylül 1998'de evindeki üç Süper Lig maçında da üst üste yenilmişti. Bursaspor evindeki son galibiyetini ise geçen sezon ligde Karabükspor'u 3-0 yenerek aldı. Yeşil beyazlılar Alanyaspor maçını da kaybederse 19 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

"DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos'ta sahalarında yapacakları Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Fransız çalıştırıcı, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumartesi akşamının Bursaspor için önemli olacağını vurguladı.

Sahalarında sezonun ilk maçını oynayacaklarını ve kendilerinden beklentilerin büyük olduğunu ifade eden Le Guen, şöyle konuştu:

"İyi performans gösterebileceğimiz bir maçın olmasını istiyoruz. İlk maçın ardından yaptığım açıklamalarda doğru yolda olduğumuzu söylemiştim. Halen bunun arkasındayım. Umarım takımdaki her oyuncum da hafta sonu yapacağımız karşılaşma için kendisini hazırlar. Umutluyum ama aynı zamanda da dikkatliyim. Çünkü yeni kurulan kadromuz var ve kazanmamız için en iyi günümüzde olmamız gerekiyor."

Deneyimli teknik adam, takımdaki sakat oyuncuların sorulması üzerine, şöyle devam etti:

"Badu iyi, oynayabilecek durumda. Deniz, sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Bence bu bizim için büyük bir eksiklik. Çünkü Deniz iyi bir performansla geri dönüyordu. Medipol Başakşehir maçında iyi oynadı, antrenmanlarda da kendisinden memnundum. Bizim için sahada olamayacak olması büyük eksiklik. Yeni transfer Delarge'nin ilk 11'de olmasını beklemiyorum. Henüz 90 dakika oynayabileceğini düşünmüyorum. Kısa bir süre bizimle kadroda olacak."

Transfer çalışmalarının sürdüğüne de değinen Le Guen, "Halen iyi oyuncular bekliyorum. Transfer pazarının gerçekleri var. Her yerde zor bir transfer pazarı var. Umutluyum ama halen oyuncu bekliyorum. Kanat ve sağ bek konusunda çalışmalarımız sürüyor. Forvet de olabilir ama zor. İyi bir forvet getirmek isterseniz iyi bir ücret ödeyeceksiniz. Teknik direktör olmama rağmen transfer pazarının zorluklarının farkındayım ve bununla başa çıkmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İSTİYORUM AMA GERÇEKLERİN DE FARKINDAYIM"

Le Guen ligin ilk haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin utanç olmadığını, çünkü rakipleri karşısında iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayarak, "Daha iyisini istiyoruz ve olacağız. Daha iyi bir takım olacağız. Transfer istiyorum ama gerçeklerin de farkındayım. Sabırsızlığın da bizi hataya sürüklemesinden kaçınmak istiyorum." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarlara da seslenen Paul Le Guen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarımızla ilk buluşmamız olacak. Umarım destek çıkarlar çünkü buna çok ihtiyacımız var. Kulüpler, bizim durumumuzda olduğunda taraftarın desteğine daha çok ihtiyaç duyarlar. Çünkü yeniden kurduğumuz takım var. Tabii ki taraftarın desteği bizim için her şeyi daha kolay kılacaktır. Takımla taraftar arasındaki ilişkinin tekrar kurulmasına dair çalışmalar yapıyoruz. Bu ilişkilerin tekrar kurulmasında takımın saha içindeki savaşçı oyunu etkili olacak. Umarım çabamızı görürler ve desteklerini esirgemezler."

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