FUTBOL
Selçuk İnan alacaklarına karşılık bonservisini istiyor!
18 Ağustos 2017 Cuma, 16:52:04 | Güncelleme: 16:59:40
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Transferde birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, ayrılma kararı aldı!
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Fernando ve Badou Ndiaye transferleri sonrası forma şansının düştüğüne kanaat getiren Selçuk, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.
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Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli futbolcu bu görüşmede alacaklarına karşılık olarak bonservisini istedi.
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Igor Tudor'un ilk 11'de düşünmediği Selçuk'un, transferine Trabzonspor'da oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Şenol Güneş'in de sıcak baktığı belirtildi.
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Haberde tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan 2 milyon Euro civarında bir alacağının bulunduğu ve buna karşılık bonservisini istediği iddia edildi.
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Tudor ile yapacağı görüşmenin ardından bu konuda kararını vermesi bekleniyor.
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Tudor, 'Gitsin' şeklinde rapor verirse yönetim, yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro'yu bulan Selçuk'a bonservisini verecek.
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2019 yılana kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Selçuk İnan'ın 2017-18 sezonu için 2 milyon 900 bin ve 2018-19 sezonu için 2 milyon 950 bin euro garanti ücreti bulunuyor.
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Selçuk, ayrıca puan kaybedilse dahi 25 bin Euro da maç başı ücret alıyor.
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Taraftarların da artık takımda görmek istemediği tecrübeli oyuncu ile anlaşılabilirse 7 milyon Euro kulüp kasasında kalacak.
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Öte yandan Selçuk'un menajeri, oyuncusunun Trabzonspor'a döneceğine dair haberler sonrasında açıklama yapmıştı.
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Batur Altıparmak, "Temsilcisi olduğum Selçuk İnan ile ilgili gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi vardır. Temennisi ait olduğu Galatasaray camiasında futbol kariyerini sonlandırmaktır. Kamuoyunu meşgul eden asılsız haberlere itibar edilmemesini rica eder, saygılar sunarım." demişti.
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ALTERNATİFİ DELVIN NDINGA!
Bir ara Trabzonspor'la da anılan ve şu sıralar Beşiktaş'a yazılan Selçuk İnan'ın takımdan ayrılması halinde orta sahaya transfer için yeni bir isim gündeme geldi.
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Yönetimin uzun zamandır sessiz bir şekilde Lokomotif Moskova takımında forma giyen Delvin Ndinga ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
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Rus takımı ile 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Kongolu için 2 milyon euro civarı bonservisin gözden çıkartıldığı öğrenildi.