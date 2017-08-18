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FUTBOL

Selçuk İnan alacaklarına karşılık bonservisini istiyor!

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:52:04

  • 1 Selçuk İnan alacaklarına karşılık bonservisini istiyor!
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    Transferde birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, ayrılma kararı aldı!

     

  • 2 Selçuk İnan alacaklarına karşılık bonservisini istiyor!
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    Fernando ve Badou Ndiaye transferleri sonrası forma şansının düştüğüne kanaat getiren Selçuk, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

  • 3 Selçuk İnan alacaklarına karşılık bonservisini istiyor!
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    Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli futbolcu bu görüşmede alacaklarına karşılık olarak bonservisini istedi.

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  • 4 Selçuk İnan alacaklarına karşılık bonservisini istiyor!
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    Igor Tudor'un ilk 11'de düşünmediği Selçuk'un, transferine Trabzonspor'da oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Şenol Güneş'in de sıcak baktığı belirtildi.

  • 5 Selçuk İnan alacaklarına karşılık bonservisini istiyor!
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    Haberde tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan 2 milyon Euro civarında bir alacağının bulunduğu ve buna karşılık bonservisini istediği iddia edildi.

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