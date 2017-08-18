Sivasspor Malatyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig

Süper Lig'e yeni çıkan Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Daha önce TFF 1. Lig'de kozlarını paylaşan iki ekip, bu kez Süper Lig'in 2. haftasında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Sivasspor - Malatyaspor maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

SİVASSPOR - MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Sivasspor ile Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında mücadele edecek. Sivasspor - Malatyaspor maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda Serkan Çınar'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çınar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Erdem Bayık yapacak. Karlılaşmada dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.

MALATYASPOR'DA 3 PUAN HESAPLARI

Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı futbolcu Chebake, takımının Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Takım olarak herkesin maç eksiği olduğunu anlatan Faslı oyuncu, her geçen maç daha iyi bir performans yakalayacağını aktardı.

Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Chebake, "Sivasspor tabii ki ilk haftada kaybettiği üç puanının telafisini arayacak. Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak ama biz de kazandığımız üç puana, üç puan daha eklemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

yeni malatyaspor

sivasspor

Malatyaspor

süper lig