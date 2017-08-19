Kasımpaşa - Beşiktaş CANLI İZLE - Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin henüz 7. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol çaprazda Cenk Tosun'un çizgiye kadar inip yerden gönderdiği pasta, arka direkte topa dokunan Ryan Babel topu filelerle buluşturdu.

Kasımpaşa 23. dakikada Alman yıldızı Neumayr ile skora dengeyi getirdi: 1-1. Geçen hafta Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Markus Neumayr, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı klas vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

34. dakikada Beşiktaş mücadelede bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in ortasına iyi yükselen Anderson Talisca, yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda ise tempo düştü. Beşiktaş'ın yeni transferleri Lens ve Medel, 74. dakikada Oğuzhan ve Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldular.

78. dakikada pes etmeyen Kasımpaşa skoru dengeleyen golü buldu. Sol kanattan kullanılan taç atışında topu göğsüyle kontrol eden Trezeguet uzak mesafeden topu ağlara göndermeyi başardı: 2-2.

Kalan dakikalarda Şenol Güneş'in Negredo hamlesi de sonuç vermedi. Cenk Tosun ise 86. dakikada kaleci Ramazan'ı geçemedi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 3 sezonda galibiyet alamadı! 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Şenol Güneş'in öğrencileri, geçtiğimiz sezon da lacivert-beyazlı rakibine yine aynı skorla kaybetmişti. Beşiktaş, bu sezon da Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 3. sezonda da puan kaybetmiş oldu.

Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Murillo (Dk. 63 Eduok), Neumayr (Dk. 78 Rangel), Trezeguet, Adem Büyük (Dk. 78 Mensah)

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup (Dk. 74 Medel), Quaresma (Dk. 74 Lens), Talisca, Babel (Dk. 85 Negredo), Cenk Tosun

Goller: Dk. 7 Babel, Dk. 34 Talisca (Beşiktaş), Dk. 24 Neumayr, Dk. 79 Trezeguet (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 31 Talisca, Dk. 39 Tosic (Beşiktaş), Dk. 34 Veysel Sarı, Dk. 76 Trezeguet, Dk. 90 Ben Youssef, Dk. 90+4 Rangel (Kasımpaşa)

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İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Tosic'in pasıyla savunmanın arkasına koşu yaparak soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun, çizgiye inerek pasını verdi. Arka direkte Babel müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1

24. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Neumayr, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

28. dakikada Talisca'nın uzaktan şutunda, top üstten auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortaya arka direkte yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-2

— HT Spor (@HTSpor) August 18, 2017

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

57. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Babel, açısını kaybedince topu içeri çevirdi ancak Cenk Tosun'un müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Kasımpaşa bir kez daha beraberlik golünü attı. Veigneau'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

86. dakikada Cenk Tosun'un uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90. dakikada Beşiktaş kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Talisca'nın şutunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kontrol etti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında puan kaybı yaşadı. Geçen hafta Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan siyah-beyazlı takım, 2. haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve 2 puan kaybetti.

KASIMPAŞA'YI DEPLASMANDA YİNE YENEMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda Kasımpaşa'ya karşı deplasmandaki şansızlığına yine engel olamadı. Geride kalan 2 sezonda dış sahada rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer lacivert-beyazlı ekiple 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 5-1'lik skorla almıştı.

GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş'ın ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de sonlandı. Geçen sezonun 31. haftasında Bursaspor'u 2-0 yenerek seriye başlayan siyah-beyazlılar, ardından Kasımpaşa'yı 4-1, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u ise 4-0'lık skorlarla geçti. Seriyi bu sezonun ilk haftasına taşıyan Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

2. HAFTA SENDROMU SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın 2. haftalardaki puan kayıpları da sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 dahil olmak üzere son 8 sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın bu 8 maçtaki puan kayıpları da 14'e çıktı. Beşiktaş, ayrıca Şenol Güneş yönetimindeki 3. sezonun 2. hafta maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın göreve başladığı 2015-2016 sezonun 2. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Geçen sezon Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezonun 2. haftasındaki Kasımpaşa maçından 2-2'lik skorla ayrıldı. Beşiktaş'ın son 3. sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer gol yemesi de dikkati çekti.

SEZONUN İLK GOLLERİNİ YEDİ

Beşiktaş, sezonun ilk gollerini Kasımpaşa'dan yedi. Siyah-beyazlı takımda kaleci Fabricio Agosto Ramirez, 24. dakikada Markus Martin Neumayr'ın ve 79. dakikada da Trezeguet'ün attığı gollere engel olamadı. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında üst üste 6. lig maçında da kalesini gole kapatamadı. 2014-2015 sezonun ikinci yarısındaki maçta rakibinden bir gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon maçlarında 3 ve 2 golü kalesinde gördü. Geçen sezonki ilk karşılaşmada 2 gol yiyen siyah-beyazlılar, ikinci devredeki maçta rakibinin tek golüne engel olamadı. Beşiktaş, Kasımpaşa ile ligde yaptığı son 6 karşılaşmada toplam 11 gol yedi.

BABEL VE TALİSCA'DAN İLK GOLLER

Beşiktaş'ta ilk yarıda gol atan Ryan Babel ile Anderson Talisca, sezonun ilk gol sevinçlerini Kasımpaşa karşısında yaşadı. Babel, 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Talisca da 1-1'lik skorun ardından 34. dakikada fileleri havalandırdı. Anderson Talisca'nın ikinci yarıda sol elinin bandajlı olduğu görüldü.

CENK TOSUN VE CANER ERKİN'DEN ASİST

Geçen haftaki Antalyaspor karşılaşmasında penaltından golü atan Cenk Tosun, ilk golün asistini yaptı. Caner Erkin ise Ryan Babel'in attığı golün hazırlayıcısı oldu.

LENS VE MEDEL İLK KEZ

Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna dahil olan Jeremain Lens ile Gary Medel, siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi.

Maçın 74. dakikada Medel, Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil oldu. Lens ise aynı dakika içinde Ricardo Quaresma'nın yerine şans buldu.

TOLGA ZENGİN'E DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan kaleciler Fabricio ve Tolga Zengin'e destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlılar, özellikle geçen sezon tepki gösterdikleri Tolga Zengin'i tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Tecrübeli kaleci, tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremoniye iki takım oyuncuları "Anadolu Fetih 1071-26 Ağustos Malazgirt'teyiz" yazılı pankartla çıktı. Kasımpaşalı futbolcular, ısınma öncesi "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" yazılı pankart taşıdı.

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