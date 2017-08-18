Kasımpaşa - Beşiktaş CANLI İZLE - Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşılaşıyor. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenmişti. Son şampiyon Beşiktaş ise evinde Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçmişti.

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KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Koita, Etoundi (Kasımpaşa)

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Neumayr, Murillo, Trezeguet, Adem

YEDEKLER: Eray, Burak, Mert, Ahmed, Hasan, Abdullah, Eduok, Mensah, Rangel

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Medel, Adriano, Necip, Lens, Mustafa, Negredo, Orkan, Fatih

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

— HT Spor (@HTSpor) August 18, 2017

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ KEMAL ÖZDEŞ: Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş’ı ağırlayacağız. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Ancak Beşiktaş önünde de önceliğimiz coşkulu futbol olacak.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ: Kasımpaşa’da oynadığımız maçlar bizim açımızdan hep sorun oluyor. Puan veya puanlar kaybediyoruz. Bu kez farklı olsun. Aman dikkat.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

29. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 29. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi. Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.

PAŞA EVİNDEKİ SON 2 MAÇI KAZANDI

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi. Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

Kasımpaşa - Beşiktaş canlı izle

Kasımpaşa - Beşiktaş

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