Davinson Sanchez Tottenham'da!

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Ajax'tan transfer edilen 21 yaşındaki Sanchez ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken, İngiliz basını, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Tottenham'ın kasasında bu transfer için 42 milyon sterlin çıkacağını öne sürdü.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2017

Geçen sezon başında ülkesinin Atletico Nacional takımından Ajax'a transfer olan Sanchez, Hollanda ekibinde 47 maçta 7 gol attı.