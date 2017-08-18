Liverpool, Coutinho için Barcelona'yı yine reddetti

Liverpool, Barcelona'nın Philippe Coutinho için yaptığı üçüncü resmi teklifi de kabul etmedi.

Neymar'ı PSG'ye kaptırdıktan sonra hücuma yönelik bir transfer ypamak için elinden geleni ortaya koyan Barça, bir türlü istediği neticeye ulaşamıyor.

Goal'ün Liverpool muhabiri Melissa Reddy'nin edindiği bilgilere göre, Premier Lig devi, Katalan ekibinden gelen 125 milyon euro'luk yeni transfer teklifini de reddetti.

Brezilyalı futbolcu, Barcelona'da oynama isteğini kulübe iletmiş ve resmi olarak transfer olma talebinde bulunmuştu.

Fakat Liverpool'un sahibi Fenway Sports Groub'un ve Teknik Direktör Jürgen Klopp'un bu konudaki inadı sürüyor. Bu sezon Premier Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Kırmızılar, takımın önemli bir parçası olarak gördükleri Coutinho'yu satmayı kesinlikle düşünmüyorlar.

Neymar'dan gelen 222 milyon euro'yu değerlendirmek isteyen Barcelona'nın Coutinho teklifini 150 milyon euro'ya çıkarması bekleniyor.