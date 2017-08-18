Denizlispor: 0 - İstanbulspor: 1 maç özeti

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Denizlispor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.
Denizlispor: 0 - İstanbulspor: 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga (Dk. 87 Şevki Çınar), Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak (Dk. 67 Kappel), Yasin Ozan, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Sankoh, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 75 Moritz)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy (Dk. 90 Şaban Yılmaz Genişyürek), Ali Dere (Dk. 83 Oğuzhan Yazıcı)
Gol: Dk. 52 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Altıparmak, Dk. 30 Yasin Ozan, Dk. 44 Ömer Alp Kulga, Dk. 76 Sankoh, Dk. 90+4 Kappel (Denizlispor), Dk. 35 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Zafer Şensoy, Dk. 82 Ali Dere (İstanbulspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada gelişen Denizlispor atağında Barış'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Okan çeldi. Dönen topu İstanbulspor savunması uzaklaştırdı.
25. dakikada sol kanattan Ziya'nın ceza sahasına yaptığı orta defanstan sekti. Seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Burak'ın gelişene sert vuruşu az farkla auta çıktı.
49. dakikada Barış'ın ceza sahası içine gönderdiği pasla buluşan Cihan'ın vuruşu kaleci Okan'ı geçti. Yalçın, topu çizgi üzerinden kafayla uzaklaştırdı.
52. dakikada sol kanattan Zafer'in ortasında defanstan dönen topla buluşan Muhsin'in uzaktan sert vuruşu ağlarla buluştu. 0-1