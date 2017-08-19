Bundesliga'da Bayern Münih hızlı başladı

Bundesliga'da son 5 sezonun şampiyonu Bayern Münih, açılış maçında Bayer Leverkusen ile karşılaştı.

Allianz Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya etkili başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Niklas Süle ve 19. dakikada Corentin Tolisso'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Bayern Münih, Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski'nin 53. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 3'e çıkardı: 3-0

Konuk ekip, Admir Mehmedi'nin 65. dakikada fileleri havalandırması sonucu farkı 2'ye indirdi: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan Bundesliga'da ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanıldı. Karşılaşmanın hakemi Tobias Stieler, Bayern Münih'in attığı 3. golden önceki penaltı kararını bu uygulama yardımıyla verdi.

Bundesliga'nın ilk hafta maçlarının programı şöyle;

YARIN:

TSG Hoffenheim - Werder Bremen

Hertha Berlin - Stuttgart

Hamburg - Augsburg

Mainz05 - Hannover96

VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund

PAZAR:

Schalke04 - Leipzig

Freiburg - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - 1.FC Köln