Veysel Sarı’dan Talisca için kırmızı kart isyanı!

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin 31. dakikasında Kasımpaşa ceza alanında Veysel Sarı'nın markajından kurtulmak isteyen Talisca, rakibinin yüzüne sert bir şekilde vurdu. Veysel acı içerisinde yerde kalırken, hakem Alper Ulusoy, Talisca'ya sarı kart göstermekle yetindi. Talisca bir dakika sona Caner'in ortasında topu kafayla ağlara gönderdi. Bu golden sonra hakeme tepkisini sürdüren Veysel sarı, uzun süre itiraz etti.

"ŞAKA GİBİ! NET KIRMIZI OLMALI"



Karşılaşmanın ardından Veysel Sarı şöyle konuştu:



"Talisca’nın açıklamaları dinledim, 'elim çarptı' dedi ama bildiğin yumruk attı. Şaka gibi. Net kırmızı olmalı. Hakemler sene başı gelip bu pozisyonların kırmızı kart olması gerektiğini söylüyorlardı. Nasıl verilmez ki buna? Bir de FIFA hakemimiz. Biraz daha cesur olması lazım. 5 dakika sonra öne geçiren golü attı Talisca. Bundan büyük şiddet mi var futbolda? Bazı şeylerin gerçekten değişmesi lazım. Biz üzülüyoruz, gelişmediğimiz için. Bu kırmızı kart, tartışması bile yok. Bize yazık, hakemimize yazık. Üzülüyorum Türk futbolu adına. 18 takım mücadele ediyor, 3-4 takım değil. Emeğimize yazık, nerede kaldı eşitlik!"

Brezilyalı futbolcu Talisca ise “Veysel beni çekiyordu, kolumu savuştururken dudağına çarptı. Daha sonra özür diledim ve aramızda çözdük” ifadelerini kullandı.

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