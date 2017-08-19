Beşiktaş'ta kale düştü!

Pepe ve Medel transferleriyle savunmasını güçlendiren Beşiktaş’ta defanstaki sıkıntı devam ediyor... Yeni sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında 13 gol yiyen Beşiktaş, Konya ile oynadığı Süper Kupa finalinde de 2-1 mağlup olmuştu. Sadece geçen haftaki Antalya karşılaşmasını 2-0 kazanan ve kalesini kapatan Kartal, Kasımpaşa önünde defansif anlamda S.O.S. verdi.

Mücadele 2-2 sona ererken; Beşiktaş, rakibin uzaktan şutlarına çare bulamadı. Neumayr’ın attığı golde çaresiz kalan kaleci Fabri, Trezeguet’nin golünde ise uzanabileceği topa hazırlıksız yakalandı. Böylelikle Siyah-Beyazlılar’ın hazırlık maçları dahil 8 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı 17’ye yükseldi.

İŞTE O MAÇLAR:

Beşiktaş-Sittard: 3-3

Beşiktaş-Schalke: 2-3

Beşiktaş-Valladolid: 2-2

Beşiktaş-Las Palmas: 1-4

Beşiktaş-Real Betis: 1-1

Beşiktaş-Konya: 1-2

Beşiktaş-Antalya: 2-0

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2