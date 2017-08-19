Cosmin Contra'dan etek açıklaması

Romanya'da ezeli rekabet iyiden iyiye boyut değiştirdi.

Şampiyonlar igi Play-Off turunda Sporting CP ile eşleşen Steaua Bükreş, ilk maçta Portekiz’den 0-0’lık skorla evine dönmüştü. Rumen temsilcisinin ezeli rakibi Dinamo Bükreş’in teknik direktörü Cosmin Contra ise yaptığı açıklamayla, Romanya'da gündeme oturdu.

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Cosmin Contra, FCSB'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının imkansız olduğunu söyleyip, “Sporting’i elerlerse idmana etek giyip çıkacağım” diye konuştu. ‘İdmana etek giyip çıkacağım!’