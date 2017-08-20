Karabükspor: 3 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı!

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Karabükspor ekip sahaya Rybka, Kerim, Barış, Dany, Papp, Ceyhun, Poko, Tanase, Torje, İlhan, Yatabare 11'iyle çıkarken Abdullah Avcı Sevilla maçında forma giyen oyuncuları dinlendirme kararı aldı. Başarılı çalıştırıcı Karabükspor karşısına Volkan, Uğur, Epureanu, Da Costa, Alparslan, Gökhan, İrfan Can, Tunay, Napoleoni, Kerim, Cikalleshi 11'ini sürdü.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Mücadelenin ilk dakikaları ortada geçti. Konuk ekip, 11. dakikada yeni transferi Kerim Frei ile gole yaklaştı ancak genç oyuncunun şutunda top direkten döndü. Karşılaşmanın ilk golü ise 21. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi. Ceza sahasının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa harika bir vuruş yapan İtalyan oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karabükspor, 29. dakikada beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Torje, yerden bir vuruşla topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

Ev sahibi ekip, ilk yarının son dakikalarında bu kez öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen İlhan Depe, ortasını yerden ön direğe doğru gönderdi. Savunmada Epureanu, topa Yatabare'den önce dokundu ancak bu vuruş Başakşehir'in kalesine gitti ve skor 2-1'e geldi. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Karabükspor, soyunma odasına önde gitti.

Ev sahibi ekipte Erkan Sözeri, 54. dakikada İlhan Depe'nin yerine Gheorghe Grozav'ı oyuna sürdü. Grozav, 67. dakikada uzak mesafeden yaptığı güzel vuruşla farkı 2'ye çıkardı! Karabükspor, 3-1'i bulduktan sonra birçok gol pozisyonuna girdi. Ev sahibi ekip oyuncuları bu pozisyonları gole çeviremezken taraftarlar, oynanan oyundan memnuniyetini coşkulu tezahüratlarla dile getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç Karabükspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak. Hafta içinde Sevilla ile Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasına çıkacak olan Medipol Başakşehir ise 27 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırlayacak.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Hakan Yemişken

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Papp, Poko, Torje (Dk. 79 Osman Çelik), Ceyhun Gülselam, Tanase (Dk. 86 Skulason), İlhan Depe (Dk. 54 Grozav), Yatabare

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 63 Emre Belözoğlu), Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Napoleoni, Tunay Torun, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Adebayor), Gökhan İnler, Kerim Frei, Cikalleshi (Dk. 79 Elia)

GOLLER: Dk. 21 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Torje, Dk. 45+1 Epureanu (Kendi kalesine), Dk. 67 Grozav (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Dk. 54 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 70 Dany, Dk. 87 Grozav (Kardemir Karabükspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

12. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerim Frei'ın şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Cikalleshi'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlağı savunmadaki Papp uzaklaştırdı.

21. dakikada misafir takım, müsabakada öne geçti. Sol kanattan Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta kaleci ve defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, altıpasın gerisindeki Napoleoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

29. dakikada Karabük temsilcisi, beraberliği yakaladı. Kardemir Karabükspor'un ceza sahası sol çizgisinin yanından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Torje'nin doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti: 1-1

39. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşta Torje, ceza sahasına ortaladı. Yatabare'nin altıpas üzerinden kafa vuruşunda, top yanda auta çıktı.

45. dakikada Kardemir Karabükspor, mücadelede öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta İlhan Depe, yerden ceza sahasına ortaladı, savunmada Epureanu'nun ters vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında, Kardemir Karabükspor savunmasından seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Kerim Frei, şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Kardemir Karabükspor'un Torje ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Ceyhun Gülselam topa vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekipte rakip yarı alanda topla buluşan Grozav, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 3-1

72. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Tanase'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Grozav, meşin yuvarlağı Yatabare'ye aktardı. Medipol Başakşehir savunması, topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Osman Çelik ceza sahasına ortaladı. Tanase'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

84. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Osman Çelik'in ceza sahasına ortasında Yatabare topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

90+4. dakikada Kardemir Karabükspor'un hızlı gelişen atağında Yatabare, ceza sahasına doğru hareketlenen Ceyhun Gülselam'a pasını verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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