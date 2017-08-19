Karabükspor - Başakşehir maçı canlı izle - Karabükspor - Başakşehir saat kaçta?

Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Medipol Başakşehir, ikinci hafta maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Karabük deplasmanında kazanarak İspanya'da oynayacağı zorlu rövanş maçına moralli gitmeyi hedefliyor.

Başakşehir, ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederken, Kardemir Karabükspor ise Gençlerbirliği deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARABÜKSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜKSPOR - BAŞAKŞEHİR

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Barış, Dany, Papp, Ceyhun, Poko, Tanase, Torje, İlhan, Yatabare

YEDEKLER: Çağlar, Bliznichenko, Osman, Serdar, İshak, Gaman, Seleznov, Grozav, Tayyib, Skulason

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Da Costa, Alparslan, Gökhan, İrfan Can, Tunay, Napoleoni, Kerim, Cikalleshi

YEDEKLER: Mert, Clichy, Attamah, Emre, Visca, Mehmet Batdal, Adebayor, Elia, Hakan Özmert, Caiçara

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

STAT: Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

LİGDE 11. RANDEVU



İki takım daha önce ligde 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. 5 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karabükspor ve Başakşehir arasında Süper Lig'de oynanan son beş maçın dördü berabere bitti.



İstanbul ekibi, ligde 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Abdullah Avacı'nın takımı bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı zamanda deplasmanda oynadığı son üç maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

ELIA GÜZEL BAŞLADI



Feyenoord'dan transfer edilen Eljero Elia, Medipol Başakşehir kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Turuncu-lacivertli forma ile Avrupa'da 3, Süper Lig'de ise 1 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu mücadelelerde 3 gol atmayı başardı. Elia, bu performansıyla takımının Karabük deplasmanında da en büyük kozu olacak.

Karabükspor - Başakşehir maçı canlı izle

karabükspor

başakşehir

canlı yayın