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Karabükspor - Başakşehir maçı canlı izle - Karabükspor - Başakşehir saat kaçta?

Karabükspor - Başakşehir | CANLI YAYIN

Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşıyor. Karabükspor - Başakşehir maçı canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:00:47 Güncelleme: 18:26:00

Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Medipol  Başakşehir, ikinci hafta maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Karabük deplasmanında kazanarak İspanya'da oynayacağı zorlu rövanş maçına moralli gitmeyi hedefliyor.

Başakşehir, ligin ilk haftasında evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederken, Kardemir Karabükspor ise Gençlerbirliği deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KARABÜKSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜKSPOR - BAŞAKŞEHİR

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Kerim, Barış, Dany, Papp, Ceyhun, Poko, Tanase, Torje, İlhan, Yatabare
YEDEKLER: Çağlar, Bliznichenko, Osman, Serdar, İshak, Gaman, Seleznov, Grozav, Tayyib, Skulason
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Da Costa, Alparslan, Gökhan, İrfan Can, Tunay, Napoleoni, Kerim, Cikalleshi
YEDEKLER: Mert, Clichy, Attamah, Emre, Visca, Mehmet Batdal, Adebayor, Elia, Hakan Özmert, Caiçara
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

STAT: Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

LİGDE 11. RANDEVU

İki takım daha önce ligde 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. 5 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karabükspor ve Başakşehir arasında Süper Lig'de oynanan son beş maçın dördü berabere bitti.

İstanbul ekibi, ligde 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Abdullah Avacı'nın takımı bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı zamanda deplasmanda oynadığı son üç maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

ELIA GÜZEL BAŞLADI

Feyenoord'dan transfer edilen Eljero Elia, Medipol Başakşehir kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Turuncu-lacivertli forma ile Avrupa'da 3, Süper Lig'de ise 1 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu mücadelelerde 3 gol atmayı başardı. Elia, bu performansıyla takımının Karabük deplasmanında da en büyük kozu olacak.

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