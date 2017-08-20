Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3 | Osmanlıspor - Galatasaray maç özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılıları galibiyete götüren goller Maicon, Gomis ve Tolga'dan geldi. Ev sahibinin tek golü ise Serdar Gürler'den geldi.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... OSMANLISPOR - GALATASARAY MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis 11'iyle çıktı. Ev sahibinde teknik direktör Bülent Uygun ise sahaya Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Tugay, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Serdar Gürler 11'ini sürdü. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Badou Ndiaye, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Mücadelenin ilk golü, 14. dakikada geldi. Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe doğru sekti. Pozisyonu iyi takip eden Maicon, skoru 1-0'a getirdi. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonlarına doğru oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı. Dakikalar 31'e geldiğinde Garry Rodrigues'in ceza sahasının sağından son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa hareketlenen Bafetimbi Gomis, yaptığı sert vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Fransız santrfor, Süper Lig'deki 2. maçında 3. golünü atmış oldu.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Galatasaray, devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Osmanlıspor'da Bülent Uygun ikinci 45 dakika başlarken oyuncu değişikliğine gitti. Musa Çağıran yerini Adrien Regattin'e bıraktı. Galatasaray, 55. dakikada farkı 3'e çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta topla ceza sahası içinde buluşan Tolga, yerden yaptığı düzgün vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Geçen hafta Kayserispor ağlarını da havalandıran Tolga, bu sezonki 2. golünü kaydetmiş oldu.

Ev sahibi ekip Tolga'nın golünden sadece 3 dakika sonra farkı ikiye indirdi. Regattin'in kullandığı serbest vuruşta boşta kalan Serdar Gürler, kendisine gelen topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1'e getirdi.

Osmanlıspor, farkı ikiye indirdikten sonra ataklarını sıklaştırdı ve 68. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Serdar Aziz'in pas hatasında topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasındaki Regattin'e pas verdi. Regattin'in vuruşunda topu Martin Linnes çıkardı. Regattin dönen topa bir kez daha vuruş yapsa da gol atmayı başaramadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos'ta Sivasspor'u ağırlayacak. Osmanlıspor ise 26 Ağustos'ta Kayserispor'un konuğu olacak.

OSMANLISPOR: 1 - GALATASARAY: 3

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 67 Özer Hurmacı), Tugay Kacar, Umar (Dk. 86 Mehmet Umut Nayir), Hasan Kılıç, Musa Çağıran (Dk. 46 Regattin), Serdar Gürler

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues (Dk. 73 Yasin Öztekin), Ndiaye (Dk. 81 Selçuk İnan), Belhanda, Gomis (Dk. 87 Eren Derdiyok)

GOLLER: Dk. 14 Maicon, Dk. 31 Gomis, Dk. 56 Tolga Ciğerci (Galatasaray), Dk. 58 Serdar Gürler (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 52 Hasan Kılıç, Dk. 71 Vrsajevic (Osmanlıspor), Dk. 65 Ndiaye, Dk. 75 Fernando (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

11. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Mariano'nun sert şutunda, Fernando'nun ayaklarına çarpan top auta çıktı.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Musa Çağıran'dan seken topa ceza alanında Maicon kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

24. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Lawal'ın sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ taraftan son çizgiye inerek ön direğe ortasında, Gomis gelişine topa sert vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak, ikinci kez Osmanlıspor ağlarıyla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

49. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza alanında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

50. dakikada Lawal'ın ara pasında topla buluşan ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in sert şutunda, Muslera'ya çarpan top kornere çıktı.

56. dakikada Galatasaray, skoru 3-0'a taşıdı. Ceza alanı önünde topla buluşan Tolga Ciğerci, Numan Çürüksu'dan sıyrıldıktan sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

58. dakikada Osmanlıspor farkı 2'ye indirdi. Regattin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında son olarak Numan Çürüksu'dan seken topu arka direkte önünde bulan Serdar Gürler, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

64. dakikada Rodrigues, topu penaltı noktasındaki Gomis'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Hakan Arıkan topa sahip oldu.

68. dakikada Serdar Aziz'in hatalı pasında topu kapan Serdar Gürler, rakibini geçerek, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Regattin'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda defanstan seken meşin yuvarlak, tekrardan Regattin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ikinci kez sert şutunda, defans topu uzaklaştırdı.

Galatasaray, müsabakayı 3-1 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroyu bozmadı.

Sarı-kırmızılı takımın Hırvat teknik direktörü Tudor, geçen hafta Kayserispor'u 4-1 yendikleri maçta ilk 11'de görev verdiği futbolcuları başkentte de sahaya sürdü.

Kayserispor maçında olduğu gibi Galatasaray'ın kalesini Muslera korurken, savunma hattını Mariano, Serdar Aziz, Maicon ve Linnes oluşturdu.

Orta sahada Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda ve Tolga Ciğerci görev yaparken, forvette geçen hafta 2 gol atan Gomis forma giydi.

SELÇUK İNAN YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'ın İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli, sakatlığı nedeniyle başkente getirilmedi.

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan ise Kayserispor maçında olduğu gibi yine yedek soyundu. Tecrübeli futbolcu 82. dakikada Badou Ndiaye'nin yerine oyuan girdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk'un yanı sıra Eray İşcan, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Carole ve Koray Günter yer aldı.

UYGUN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ilk hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Bifouma'nın yerine Musa Çağıran'a şans vererek, orta sahayı kalabalık tutan Uygun, sakatlığı bulunan Karcemarskas'ın yokluğunda ise kaleyi Hakan Arıkan'a teslim etti.

Osmanlıspor'un ilk 11'ini Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Tugay Kacar, Lawal, Hasan Kılıç, Musa Çağıran, Umar ve Serdar Gürler oluşturdu.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Tisdell ile sakatlığı devam eden Engin Bekdemir, kadroda yer almadı.

Belçika'nın Lokeren takımından kiralanan Slovak stoper Branislav Ninaj ile 3 yıllık sözleşme imzalanan Anıl Karaer, karşılaşmaya yedek başladı. Osmanlıspor'un yedek kulübesinde 9 futbolcu yer aldı.

Başkent temsilcisi, hafta içinde yabancı futbolcular Raul Rusescu, Cheick Diabate, Luiz Carlos ve Lukasz Szukala'nın sözleşmesini feshetmişti.

NDIAYE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Senegalli futbolcu Ndiaye, eski takımı Osmanlıspor'a karşı forma giydi.

Karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren 26 yaşındaki oyuncu, Osmanlı Stadı'na ilk kez konuk ekip formasıyla çıktı.

Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Ndiaye, iki sezon görev yaptığı Osmanlıspor'da 59 lig maçında 17 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Galatasaraylı taraftar, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım tribünlerinde ise boşluklar göze çarptı.

Osmanlısporlu taraftarlar, terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Mor-sarılı taraftarlar, seremonide "İyiki varsın Eren mekanın cennet olsun" yazılı pankart açtı.

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