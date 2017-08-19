Osmanlıspor - Galatasaray maçı canlı izle - Osmanlıspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen ve ilk maçında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılı takım, başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor
Galatasaray, elde ettiği galibiyetin ardından averajla ligde ilk haftayı lider geçti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor ise ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.
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OSMANLISPOR - GALATASARAY
OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Tugay, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Serdar Gürler
YEDEKLER: Ahmet Eyüp, Regattin, Mehmet Güven, Ninaj, Muhammed Bayır, Anıl, Prochazka, Umut Nayir, Özer
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
YEDEKLER: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk İnan, Eren, Sinan, Emrah, Tarık, Carole, Koray
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
STAT: Osmanlı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN Sports 1
SAKATLAR: Engin Bekdemir (Osmanlı) / Feghouli (Galatasaray)
CEZALI: Tisdell (Osmanlı)
17. RANDEVU
Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 17. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da 9. kez birbirlerine rakip oldular. Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi. Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.
- Gözler Gomis'te! Kayserispor ile oynanan maçta alınan 4 gollük galibiyetin yanı sıra oynanan futbolla taraftarının takdirini kazanan Galatasaray, yakaladığı havayı Osmanlıspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ile ligdeki ilk resmi maçında golle tanışan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Ankara deplasmanında da takımının en büyük kozu olacak.
SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN SAHADA
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Aslan, Osmanlıspor maçından da galip ayrılması durumunda 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale edecek.
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