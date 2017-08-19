Osmanlıspor - Galatasaray maçı canlı izle - Osmanlıspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. Sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen ve ilk maçında Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılı takım, başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor

Galatasaray, elde ettiği galibiyetin ardından averajla ligde ilk haftayı lider geçti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor ise ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.

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OSMANLISPOR - GALATASARAY

OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Tugay, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Serdar Gürler

YEDEKLER: Ahmet Eyüp, Regattin, Mehmet Güven, Ninaj, Muhammed Bayır, Anıl, Prochazka, Umut Nayir, Özer

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk İnan, Eren, Sinan, Emrah, Tarık, Carole, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



STAT: Osmanlı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Engin Bekdemir (Osmanlı) / Feghouli (Galatasaray)

CEZALI: Tisdell (Osmanlı)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

17. RANDEVU

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 17. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da 9. kez birbirlerine rakip oldular. Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi. Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.

Gözler Gomis'te! Kayserispor ile oynanan maçta alınan 4 gollük galibiyetin yanı sıra oynanan futbolla taraftarının takdirini kazanan Galatasaray, yakaladığı havayı Osmanlıspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ile ligdeki ilk resmi maçında golle tanışan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Ankara deplasmanında da takımının en büyük kozu olacak.

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Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Aslan, Osmanlıspor maçından da galip ayrılması durumunda 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale edecek.