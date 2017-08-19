Kucka, Gomez ve Sosa ile konuşacak.

Milan’dan eski takım arkadaşlarına kefil olan Juraj Kucka, ''Sosa büyük oyuncu. Gomez de öyle. İsterseniz ikisiyle de görüşebilirim. Onları buraya davet edebilirim'' dedi.

KUCKA TRANSFERE YARDIM EDECEK

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, Konyaspor galibiyetiyle lige iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. ‘50. yılda şampiyonluk’ hedefiyle çıkılan yolda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan yönetim, Jose Sosa ve Gustavo Gomez’e Bordo-Mavili formayı giydirmek için büyük çaba sarf ediyor. Arjantinli 10 numarayla yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kateden Fırtına, Paraguyalı stoper için ise Fenerbahçe’yle kapışıyor. Başkan Muharrem Usta, Milan’la temaslarını devam ettirken, sürpriz bir isim devreye girdi ve bu transferleri bitirme sözü verdi.

''TRANSFER YETKİSİ SENDE''

Trabzonspor’un Milan’dan renklerine bağladığı Juraj Kucka, eski takım arkadaşlarına kefil oldu. Slovak yıldız, “Sosa büyük oyuncu. Gomez de öyle. İsterseniz ikisiyle de görüşebilirim. Onları Trabzon’a davet edebilirim” dedi. Başkan Muharrem Usta ve Ersun Yanal’ın ise Kucka’ya, “Transfer için bize yardımcı ol. Sosa ve Gomez senin eski takım arkadaşların. Gelmeleri için onları ikna etme yetkisi sende” dedikleri öğrenildi. Deneyimli oyuncu da, “Sosa ve Gomez benim iyi arkadaşlarım. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” yanıtını verdi.

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