Eskişehirspor'dan gözaltı açıklaması

TFF 1.Lig Play-Off finalinde çıkan olaylar sonucunda gözaltına alınan taraftarlarla ilgili ilk açıklama Eskişehirspor tarafından geldi.

Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Haziran 2017 tarihinde Antalya’da oynanan Eskişehirspor-Göztepe TFF 1.Lig Play-Off finalinde yaşanan olaylara ilişkin Eskişehirspor taraftarlarından bir kısmının gözaltına alınması ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden Eskişehirspor Kulübüne ve taraftarlarına yönelik haksız bazı açıklama ve ithamlarda bulunulduğu gözlenmiştir.



1- Bilindiği üzere bugün öğlen saatlerinde 30'a yakın Eskişehirspor taraftarı polis tarafından gözaltına alınmıştır.

2- Söz konusu gözaltıların Eskişehirspor-Göztepe müsabakası sırasında aşırı şiddet ve saldırgan tutum sergileyen taraftarlara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ve talimatlar doğrultusunda yapıldığı anlaşılmıştır.

3- Eskişehirspor Kulübü olarak, mazisinde barındırdığı tüm değerleriyle, Türk futboluna örnek olmuş, renk katmış, tüm deplasman maçlarında kısıtlı olanaklara rağmen hiç bir zaman Eskişehirsporumuzu yalnız bırakmamış cefakar taraftarımızın kanunlar çerçevesinde her zaman yanında olduğumuzu bildiririz. Bu doğrultuda taraftarımızı Eskişehirporumuza yakışır şekilde sağduyulu ve provokasyonlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.''