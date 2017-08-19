ÖNE ÇIKANLAR
Şehit Tunç Uncu
FUTBOL

Beşiktaş, şehit Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası personeli şehit Tunç Uncu’nun ailesine bir ev hediye etti" denildi

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:34:58 Güncelleme: 11:42:27

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'da geçen yıl Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçının ardından Vodafone Park yakınında gerçekleşetirilen terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, resmi işlemlerinin ardından Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'ya evin tapusunu takdim etti.

Mican, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Tunç Uncu çok sevdiğimiz bir çalışanımızdı. Başkanımız Fikret Orman ve yönetim kurulumuzun, Tunç Uncu'nun ailesine bir sözü vardı. Bugün o sözü yerine getirmeye çalıştık. Bir vefa örneği gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kadriye Uncu ise evin Tunç Uncu'dan kendilerine bir hediye olduğunu anlatarak, "Bu ev bize Tunç'tan hediye. O şu an yanımızda. Çünkü o şehit. İlk defa bir evim oldu. Tunç'un odasını hazırlayıp, resimlerini koyacağım. Mekanı cennet olsun. Beşiktaş Kulübüne çok teşekkür ediyorum, verdikleri sözü tuttular." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 23 dakika önce
    Beşiktaşlı olmak ; anlatılmaz ,yaşanır...
  • Misafir 25 dakika önce
    allah razı olsun
  • Misafir 27 dakika önce
    Helal olsun bjk ye gsli olarak tebrik ediyorum vefa semt sdi degilmis
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER