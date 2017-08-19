Beşiktaş, şehit Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'da geçen yıl Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçının ardından Vodafone Park yakınında gerçekleşetirilen terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, resmi işlemlerinin ardından Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'ya evin tapusunu takdim etti.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 19, 2017

Mican, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Tunç Uncu çok sevdiğimiz bir çalışanımızdı. Başkanımız Fikret Orman ve yönetim kurulumuzun, Tunç Uncu'nun ailesine bir sözü vardı. Bugün o sözü yerine getirmeye çalıştık. Bir vefa örneği gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kadriye Uncu ise evin Tunç Uncu'dan kendilerine bir hediye olduğunu anlatarak, "Bu ev bize Tunç'tan hediye. O şu an yanımızda. Çünkü o şehit. İlk defa bir evim oldu. Tunç'un odasını hazırlayıp, resimlerini koyacağım. Mekanı cennet olsun. Beşiktaş Kulübüne çok teşekkür ediyorum, verdikleri sözü tuttular." ifadelerini kullandı.