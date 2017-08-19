Trezeguet ve Neumayr, kısa sürede fark yarattı.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'yı yeni transferleri sırtladı.

Ligi deplasmandaki Alanyaspor maçıyla açan lacivert-beyazlı ekip, rakibini 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Bu müsabakada İstanbul temsilcisinin golleri yeni transferler Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) ve Markus Neumayr'ın yanı sıra bu sezon yeniden kiralanan Samuel Eduok kaydetti. Sezona moralli giren Kasımpaşa, ikinci haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede iki kez geriye düşen lacivert-beyazlı takım, Neumayr ve Trezeguet'in ayağından gelen gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligin ilk 2 haftasını 4 puanla geçen Kasımpaşa'da yeni transferler Trezeguet ile Neumayr, attığı gollerle takımı sırtlayan isimler oldu.

TREZEGUET 6 GOLE ULAŞTI

Kasımpaşa'nın Belçika'nın Anderlecht takımında kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu, lacivert-beyazlı formayla özel ve resmi maçlarda 6 gole ulaştı. Sezon öncesinde oynanan hazırlık maçlarında 4 kez fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, ilk 2 maçta birer kez gol sevinci yaşadı. Hazırlık maçlarında gol atamayan Alman futbolcu Neumayr ise ilk haftadaki Alanyaspor müsabakasının ardından Beşiktaş maçında da fileleri havalandırarak, iki gole attı.

PAŞA, KARTAL'A BOYUN EĞMEDİ

Lacivert-beyazlı takım, son sezonlarda Beşiktaş'a karşı sahasında aldığı iyi sonuçlara birisini daha ekledi. Geride kalan 2 sezonda iç sahada rakibini 2-1'lik skorlarla mağlup eden Kasımpaşa, bu sefer siyah-beyazlı ekiple 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa, Beşiktaş'a iç sahada son olarak 2014-2015 sezonunda 5-1'lik skorla mağlup olmuştu.

EN İYİ 2. SEZON BAŞLANGICI

Kasımpaşa, Süper Lig'deki en iyi 2. sezon başlangıcını yaptı. Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 4 farklı dönemde 14. sezonuna başlayan lacivert-beyazlı ekip, iki haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İlk 2 haftada 4 puan toplayan Kasımpaşa, tarihinin en iyi 2. sezon başlangıcını gerçekleştirdi. İstanbul temsilcisi, en iyi sezon başlangıcına ise 2'de 2 yaptığı 2015-2016 sezonunda imza attı.

EN GOLCÜ SEZON AÇILIŞI

Kasımpaşa, Süper Lig'de mücadele ettiği sezonların en golcü açılışını yaptı. İlk 2 haftada Alanyaspor'u 3-1 yenen ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlı takım, toplam 5 kez fileleri havalandırdı. Ligde 14. sezonunu geçiren İstanbul temsilcisi, böylece en skorer sezon açılışını gerçekleştirdi. Kasımpaşa, daha önce 1961-1962 ve 2015-2016 sezonlarının ilk 2 haftasında dörder gol bulabilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ: ''2 ŞUTTA 2 GOL ATTILAR''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada 3 puanı hak ettiklerini fakat sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi. Rakibe kolay şut izni verdikleri için öğrencilerini eleştiren deneyimli hoca, ''Kasımpaşa nasıl kazandı? Atağı ve teşebbüsü yok. Tamamen bizim kontrolümüzde olan bir oyun. Mutlaka kazanmalıydık. 2 kez öne geçtik. 2 şutu, 2 golü var. İkinci yarı zaten atağı bile yok. 2-1’e de razı. Attığımız gollerden sonra tempoyu düşürdük. Eksikliğimiz buydu. Rakibin şansı da yardım etti.'' dedi.

''3 PUANI HAK ETTİK'''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beraberliği getiren gol hakkında, ''İkinci gol yenilecek gol değil, yakışmayacak bir gol. Taç sonrası seken top, rakibe vurdurma ve gol. Yakışmadı. Baskı da yoktu. İlk yarıda atılan golü vuruş tekniği olarak kabul edebiliriz ama onu da vurdurmamak gerekiyordu. Oyun üstünlüğü skora yansımadı. Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık.'' dedi.

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