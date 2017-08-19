İçişleri'nden Avrupa maçlarına yakın takip

İçişleri Bakanlığı, futbolda şiddetin önlenmesi için harekete geçti. Avrupa'daki maçları yakın takibe alacak olan bakanlık, görevlendireceği bir heyetle Avrupa derbilerinde alınan güvenlik önlemlerini yerinde görecek. Heyet, ilk olarak dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen Glasgow Rangers-Celtic maçını inceleyecek.



Beşiktaş ile Atiker-Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sırasında yaşanan olayalar sonrasında 'Sporda Güvenlik Toplantısı' yapılmış; İçişleri Bakanlığı da müsabakaların risk analizlerinin yapılması, riskli maçlarda güvenlik önemlerinin artırılması, yüz taraması, parmak izi ve sosyal medya hesaplarından provokasyonların önlenmesi şeklinde futbol maçlarında uygulanacak biri dizi güvenlik önlemlerini açıklamıştı.



AVRUPA MAÇLARI İZLENECEK



Bakanlık, ayrıca spor müsabakalarında uygulanacak güvenlik tedbirleriyle ilgili Avrupa'da yapılacak maçları da yakın takibe alacak. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Başkanlığı'nda oluşturulan bir heyet, Avrupa ülkelerinde yapılacak olan maçları inceleyecek. Heyet, maçlarda alınan güvenlik önlemlerini, kalabalık yönetimini, kolluk kuvvetlerinin taraftar grupları arasında çıkan olaylara müdahalesini ve maç bitiminde stadın güvenli şekilde boşaltılması gibi tedbirleri yerinde inceleyecek.



İLK DURAK İSKOÇYA: CELTIC - RANGERS MAÇI İZLENECEK



Özellikle Avrupa'daki büyük derbileri inceleyecek olan heyet, bu kapsamda ilk olarak 21-25 Eylül tarihlerinde İskoçya'ya gidecek. Dünyanın en önde gelen derbileri arasında gösterilen, 23 Eylül tarihli Glasgow Rangers-Celtic futbol maçını izleyecek olan heyet; maç öncesinde, esnasında ve sonrasında alınan güvenlik önlemlerini görerek, yabancı görevlilerden bilgi alacak.







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