Wolfsburg: 0 - Borussia Dortmund: 3 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da yeni sezonun ilk haftasında yeni teknik direktörü Peter Bosz'la Wolfsburg'un konuğu olan Borussia Dortmund, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlıları galibiyete taşıyan goller Christian Pulisic, Marc Bartra ve Pierre-Emerick Aubameyang'tan geldi.

Karşılaşmanın ilk golü 22. dakikada geldi. Aylar sonra sahalara dönen Mario Götze'nin asistini gole çeviren Pulisic, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra konuk ekipte bu kez Marc Bartra sahne aldı. İspanyol savunmacı bu sezonki 2. golünü atarak farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda başka gol olmadı ve Dortmund, soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.

Borussia Dortmund, 2. yarıda da üstün olan taraftı. Topa hakim olan sarı-siyahlılar, 60. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'la bir gol daha buldu ve maç bu sonuçla bitti.

Sarı-siyahlılarda Barcelona'nın istediği Ousmane Dembele forma giymedi. Milli futbolcu Nuri Şahin sahaya ilk 11'de çıakrken Ömer Toprak oynama fırsatı bulamadı.

Almanya'da günün diğer sonuçları şöyle:

Hamburg: 1 - Augsburg: 0

Hertha Berlin: 2 - Stuttgart: 0

Hoffenheim: 1 - Werder Bremen: 0

Mainz 05: 0 - Hannover 96: 1

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