Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle spor yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının Kocaeli'nin Yuvacık beldesinde gerçekleştirilen kampında gençlerle bir araya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerle birlikte spor yaparken, birbirinden farklı aktivitelerde yer aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, kampta ilk olarak sabah yürüyüşü yaptı. Spor kıyafetleri ile yürüyen Bakan Bak'a, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sezer Katırcıoğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve gençler eşlik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, yürüyüşün ardından egzersiz hareketleri de yaptı.

BAKAN BAK, FUTBOL OYNADI, OK ATTI, HALAT ÇEKME YARIŞINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra gençlerle sahada futbol, basketbol ve hentbol oynadı.

Kamp alanındaki eğlenceli aktivitelerde de gençlere eşlik eden Osman Aşkın Bak, halat çekti, ok attı, spor yarışmalarına katıldı.

Gençlerle birlikte olmaktan büyük keyif alan Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik STK'ları Kampı'nda genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların coşkusu ve heyecanı gücümüze güç katıyor." ifadelerini kullandı.