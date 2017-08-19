ÖNE ÇIKANLAR
Juventus, Cagliari, Serie A
FUTBOL

Son 6 yılın şampiyonu Juventus, Cagliari'yi 3-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun açılış maçında son şampiyon Juventus, sahasında Cagliari'yi 3-0 mağlup etti

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 22:07:31 Güncelleme: 22:11:28

Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, yeni sezonun açılış maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Mario Mandzukic ve 45+1. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ile 66. dakikada bir gol daha bulan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Cagliari'den Diego Farias'ın 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, bu karşılaşmayla Serie A'daki 620. maçına çıktı ve Francesco Totti'yi bu alanda geride bıraktı.

  • juventus
  • Cagliari
  • Serie A
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER