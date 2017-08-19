Son 6 yılın şampiyonu Juventus, Cagliari'yi 3-0 yendi

Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, yeni sezonun açılış maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Mario Mandzukic ve 45+1. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ile 66. dakikada bir gol daha bulan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Cagliari'den Diego Farias'ın 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, bu karşılaşmayla Serie A'daki 620. maçına çıktı ve Francesco Totti'yi bu alanda geride bıraktı.

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