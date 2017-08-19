Antalyaspor, Samir Nasri'yi transfer etti

2015 yazında Samuel Eto'o'yu, bu yaz ise Jeremy Menez'i transfer eden Antalyaspor'dan bir yıldız transferi daha! Ajansspor'da yer alan habere göre kırmızı-beyazlılar, Manchester City'de kadroda düşünülmeyen Samir Nasri'yle anlaşma sağladı.

Habere göre 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlayan Antalyaspor, Fransız yıldıza yılda 4 milyon Euro ve bonus ödeyecek. Nasri'nin 12:50'de Antalya'da olacağı öne sürüldü.

Öte yandan geçen sezon özel bir klinikte gördüğü tedavinin WADA tarafından yasaklı olması nedeniyle Nasri'yle özel bir sözleşme yapıldı. Kulübün hukukçuları Fransız yıldızın olası bir cezasında Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı bir sözleşme ortaya çıkardı.

Samir Nasri’nin kullandığı tedavinin yasaklı olmasına rağmen 6 saatlik bir sürede 50 milimetreden az alındığında oyuncu yasaklı madde (doping) yapmamış sayıldığı iddia edildi.

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri, 2008 yılında Arsenal'e transfer olmuştu. 2011 yılında Manchester City'nin yolunu tutan Fransız oyuncu geçen sene Sevilla'ya kiralanmıştı. Nasri, İspanyol ekibinde çıktığı 31 karşılaşmada 3 gol 3 asistle oynadı. Fransız yıldızla daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddiaları vardı.

BAŞKAN TAKİP ETTİ

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kişisel Twitter hesabından Samir Nasri'yi önce takip etti. Bu hareket, kırmızı-beyazlıları heyecanlandırırken Öztürk'ün Fransız oyuncuyu daha sonra takip etmeyi bıraktığı görüldü.

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