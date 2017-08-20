Maicon, Osmanlıspor maçı sonrası Fernando'ya övgüler yağdırdı

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 4-1'le geçen Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanından da 3-1'lik galibiyetle döndü. Sarı-kırmızılılarda maç sonunda Maicon, Mariano, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamalarından öne çıkanlar:

Badou Ndiaye: Bütün takımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Ortaya ruhunu koyan bir Galatasaray vardı. Her geçen maç taraftarla olan ilişkimin daha iyi olacağını düşünüyorum.

Serdar Aziz: Çok futbolcu hakkında transfer haberleri çıkıyor. Gelirse de oyuncu, hayırlı olsun, Galatasaray'a faydalı olacaksa gelsin.

MAICON'DAN BÜLENT KORKMAZ BENZETMESİ

Maicon: Çok önemli bir 3 puan aldık, deplasmanda çok değerli. Gol atarak takıma yardımcı olmak da çok iyi hissettiriyor. Sadece Serdar değil, tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Defansif olarak iyi bir iş çıkartan Galatasaray vardı. Büyük takım olarak, defans anlamında fedakarlık yapmanız gerekiyor ve bugün bazı açıklar versek de, bunu yaptık. Fernando çok önemli, çok iyi bir oyuncu. Defansın önünde öyle bir oyuncunun olması stoper olarak da sizi rahatlatıyor. Bülent Korkmaz'ın nasıl bir efsane olduğunu bana çok anlattılar. Umarım iyi şekilde 3 numarayı taşırım.

Mariano: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Çok önemli bir deplasmanda kazanmamız gerekiyordu, bize güven veren 3 puan oldu. Garry Rodrigues de Portekizce konuşuyor, onunla iletişimimiz iyi.

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