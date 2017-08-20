Igor Tudor: Çalışmamız gereken şeyler var

Süper Lig'in 2. haftasını da kayıpsız atlatan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, Osmanlıspor karşılaşması sonrasında açıklamalar yaptı.

Yapılan transferleri yorumlayan ve iyi bir takım kurduklarının altını çizen Hırvat teknik adam "İyi başlamak önemliydi. İki haftada 6 puan aldık. İyi performansla devam edebilmek de önemliydi. İlk yarı güzel bir performans vardı. İkinci yarının başında oyuncularım sanırım skordan mutluydu, yetinmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları gerektiği şeyler olduğunun da altını çizen Tudor, "Her maçta dominant olabilmek bu sezonki hedefimiz. İkinci yarının başında biraz durmamıza rağmen maç açık oyuna döndü. Pozisyonlar yakaladık. Muslera'nın da önemli bir kurtarışı var. Geliştirmemiz gerekn konular var, onları da çalışacağız. Genel olarak iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla berabar güzel bir takım kurduk. Daha önce oynamak isteyip de oynayamadığımız futbolu şimdi oynayabiliyoruz." yorumunda bulundu.