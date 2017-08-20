ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ceketi, sosyal medyayı salladı!

20 Ağustos 2017 Pazar, 00:54:13

  • 1 Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ceketi, sosyal medyayı salladı!
    1 | 20

    Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

  • 2 Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ceketi, sosyal medyayı salladı!
    2 | 20

    Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma öncesinde "Dan dan dan, değil; tik-tak, taktik. Yeni bir oyun anlayışını sergilemeye çalışacağız. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz." demişti.

  • 3 Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ceketi, sosyal medyayı salladı!
    3 | 20

    Uygun'un bu açıklaması maç esnasında ve sonrasında gündem olurken diğer bir konu ise teknik direktörün giydiği ceketti. Uygun'un ceketi, sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ceketi, sosyal medyayı salladı!
    4 | 20

    Trabzonsporlu eski yönetici Nevzat Aydın ise Bülent Uygun'un Osmanlıspor'la sözleşme imzaladığı fotoğrafı kullanarak "Karlofça Antlaşması" ifadelerini kullandı.

  • 5 Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ceketi, sosyal medyayı salladı!
    5 | 20

    İşte sosyal medyada Bülent Uygun'la ilgili olarak yapılan paylaşımlar... 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000