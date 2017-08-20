Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ceketi, sosyal medyayı salladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma öncesinde "Dan dan dan, değil; tik-tak, taktik. Yeni bir oyun anlayışını sergilemeye çalışacağız. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz." demişti.
Uygun'un bu açıklaması maç esnasında ve sonrasında gündem olurken diğer bir konu ise teknik direktörün giydiği ceketti. Uygun'un ceketi, sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.
Trabzonsporlu eski yönetici Nevzat Aydın ise Bülent Uygun'un Osmanlıspor'la sözleşme imzaladığı fotoğrafı kullanarak "Karlofça Antlaşması" ifadelerini kullandı.
İşte sosyal medyada Bülent Uygun'la ilgili olarak yapılan paylaşımlar...