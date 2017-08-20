Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, Futbol Federasyonu’nun patronuyla yardımcısı ters düştü. Yıldırım Demirören ile 1. Başkanvekili Servet Yardımcı arasındaki ipler koptu. Demirören hafta içi UEFA Başkanı Ceferin ile Nyon’da bir araya geldi. Demirören ile birlikte iki yönetici Alaattin Aykaç ve Mustafa Çağlar da İsviçre’ye giderken, UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı bu ekibin içinde yer almadı. Türkiye’nin, kulüplerimizin finansal sorunlarının görüşüldüğü böylesine önemli bir toplantıda UEFA’daki en önemli yöneticimizin bulunmaması dikkat çekiciydi. Geçtiğimiz günlerdeki bir başka dikkat çekici gelişme ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yıldırım Demirören ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu’yu kabulüydi. Bu kabulde ise Demirören’in yanında yöneticilerden bu kez de Ali Dürüst vardı, Servet Yardımcı İstanbul’daki bu buluşmada da yoktu.

''SEN DE GEL'' DEMEMİŞ

Olayın perde arkasını araştırdım. Bu haberde dile getirdiklerim birinci ağız ifadeler. Öncelikle UEFA merkezinde yapılan Ceferin-Demirören zirvesi... Demirören İsviçre’ye giderken Servet Yardımcı’yı bilgilendiriyor. Ama sadece bilgilendiriyor. “Biz gidiyoruz” demekle yetiniyor, UEFA Yönetim Kurulu üyesi Yardımcı’ya “Sen de gel” demiyor, davet etmiyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulü... Demirören burada da aynı tutumu sergiliyor. “Biz Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz” demekle yetiniyor, Servet Yardımcı’yı yine çağırmıyor. İşte bu iki görüşme ve Demirören’in tavrı, federasyonun 1 ve 2 numarası arasındaki tüm bağları koparıyor.

Genel yorum ise şu: “Demirören, Servet Yardımcı’nın federasyon başkanlığına aday olacağını düşündüğü için böyle bir tutum sergiliyor ve bundan sonraki gelişmeler için pozisyon alıyor.” TFF’de kılıçlar çekildi... Başkan Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Ceferin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulüne yardımcısı Servet Yardımcı’yı davet etmeyince ipler koptu. Baba Demirören’in “Oğlumun yerine mi geçeceksin?” diyerek Yardımcı’yı sorguladığı da ortaya çıktı.

''YOK YOK BAŞKANLIĞA NİYETİN VAR''

Benim duyduklarıma göre işin aslı federasyon başkanının düşündüğü gibi değil. Çünkü Yardımcı federasyon başkanlığına aday değil. Önceliğini UeFA’daki görevine vermek istiyor. Tabii tüm bu gelişmelerden sonra işin rengi her an değişebilir. Demirören’in tavrı, Yardımcı’yı hırslandırabilir, federasyon başkanlığına adaylığını da koyabilir. Bunu da zaman gösterecek.

''BU TAVIR YARDIMCI’YI HIRSLANDIRABİLİR''

Başka bir detay daha vereyim... Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören gelişmelerden ve duyduklarından rahatsız olmuş olacak ki Servet Yardımcı ile olan bir görüşmesinde “Sen oğlumun yerine mi geçeceksin?” diye sorma ihtiyacı hissediyor. Yardımcı “Yok öyle bir şey. Böyle bir niyetim yok” yanıtını veriyor. Erdoğan Demirören ise bu kez de “Yok yok. Senin niyetin var” diyerek ısrar ediyor. Servet Yardımcı ile Yıldırım Demirören arasında da buna benzer diyaloglar yaşanıyor ve her seferinde de Servet Yardımcı federasyon başkanlığını istemediğini yineliyor. ‘YOK YOK, BAŞKANLIĞA NİYETİN VAR’