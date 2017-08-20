Eskişehirspor - Göztepe TFF 1. Lig final maçına biletsiz seyirci mi sokuldu?

Eskişehirspor ile Göztepe arasında 4 Haziran’da oynanan olaylı maçın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, görüntülerde stada maytap, meşale ve sis bombası soktuğu ve kamu malına zarar verdiği belirlenen 72 kişinin kimliği tespit edilirken, 55 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ayrıca stada turnikelerden çift giriş yaparak biletsiz giren 1896 kişi hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.

TFF yetkilisi C.Z. ile teknik Direktör Y.Ş. hakkında da işlem yapıldığı belirtildi. TFF yetkilisi C.Z.’nin biletsiz 25 Göztepe seyircisini stada aldığı belirtilirken, teknik direktör Y.Ş.’nin ise eskişehir taraftarı olan 4 kişiyi stada soktuğunun saptandığı öğrenildi. c.Z. ve Y.Ş. hakkında ilgili kurumlara yazı gönderildikten sonra 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılacağı bildirildi.

eskişehirspor

göztepe

TFF 1. Lig