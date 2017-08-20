Mircea Lucescu, Oğuzhan Özyakup'u çok beğendi

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte 2-2 biten karşılaşmayı statta takip eden Lucescu, Ozzie için “Final pasları gerçekten çok iyi. Ondan çok şey bekliyorum” dedi. Süper Lig’in ikinci haftasında Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup beklenen performansı gösteremese de Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun dikkatini çekmeyi başardı.

Siyah-Beyazlı kulübün son iki sezonda elde ettiği şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve skora verdiği katkıyla takımını sırtlayan Ozzie, bu sezon hem kaptanlığı hem de 10 numaralı formayı sırtına geçirdi. Beşiktaş yönetiminin çok şey beklediği Oğuzhan Özyakup, Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Luce’nin de gözdesi haline geldi.

''KİMİ İZLEYECEĞİM?'' DEMİŞTİ

Geçen hafta Habertürk aracılığıyla kulüplerin Türk oyunculara fazla yer vermemesini eleştiren ve “Kimi izleyeceğim?” serzenişinde bulunan Rumen hoca, statta izlediği Kasımpaşa maçının ikinci yarısında etkili olan Ozzie’nin final paslarına hayran kaldı. Yardımcısı Tayfur Havutçu’dan bilgi alan Lucescu’nun, “Oğuzhan takdir ettiğim bir oyuncu. Özellikle final paslarını çok beğendim. Ondan çok şey bekliyorum. Fakat Avrupa’da oynaması ve Milli Takım’da direkt formayı alabilmesi için çok daha iyi bir fiziğe sahip olmalı” dediği bildirildi.

TOLGAY İÇİN GÖZLER CAS'IN VERECEĞİ KARARDA

Lucescu'nun Kasımpaşa maçında beğendiği ikinci isim Tolgay Arslan oldu. Genç yaşlarda Alman Milli Takımı’nda oynadığı için Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen 27 yaşındaki oyuncunun FIFA’ya yaptığı başvuru reddedilmişti. Tolgay konusu CAS’a taşınırken; Lucescu’nun, Beşiktaşlı yıldızla ilgili “Keşke onu da kadroya alabilsek. Oyunun iki yönünü de oynayabilen çok önemli bir yetenek. Bize büyük fayda sağlardı” dediği öğrenildi.

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