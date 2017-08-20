Fenerbahçe - Fred davasında son karar verildi

Fenerbahçe ile Fred arasındaki dava karara bağlandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Shakhtar ile oynadıkları maç öncesinde Fred’in dopingli sahada yer aldığını iddia ederek hem Ukrayna kulübü hem de yıldız futbolcu aleyhine dava açmıştı.

CAS, UEFA Tahkim Kurulu’nun aldığı kararı onarken, Fenerbahçe’nin yaptığı başvuruyu reddetti. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yargılama masrafı olarak UEFA’ya 4 bin, Shakhtar Donetsk’e 4 bin ve Fred’e de 12 bin İsviçre Frangı ödeyecek.

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