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Fenerbahçe'de kaç bin kombine satıldı? Fenerbahçe ne kadar kombine sattı?

''19.500 kombine satılmıştır''

Fenerbahçe, bugüne kadar 19.500 kombine ve Trabzonspor maçı için ise 22.000 adet bilet satıldığını duyurdu.

20 Ağustos 2017 Pazar, 10:55:07 Güncelleme: 11:05:30

Bu akşam oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden kombine ve bilet açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 19.500 adeti geçmiştir.

Bugün evimizde Trabzonspor ile oynayacağımız Süper Lig maçı için ise şu ana kadar 22.000 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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