Süper Lig'de Trezeguet fırtınası

Türkiye kariyerine çok iyi başladığını belirten 23 yaşındaki yetenek, “Gollerime devam edeceğim” açıklamasını yaptı Süper Lig’de yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Kasımpaşa, yeni sezona harika bir giriş yaptı.

Deplasmanda Alanya’yı 3-1 yenen, geçtiğimiz gün de Beşiktaş’la 2-2 berabere kalan Lacivert-Beyazlılar’da performansıyla dikkat çeken isim Trezeguet oldu... Kasımpaşa’nın Belçika ekibi Anderlecht’ten kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu, Alanya’nın ardından Siyah-Beyazlılar’ı da boş geçmezken, oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bıraktı. Kanatları çok iyi kullanan ve zaman zaman içe kat ederek Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatan Mısırlı futbolcu, Türkiye’de çok mutlu olduğunu söyledi.

Trezeguet, “Kasımpaşa için elimden geleni yapıp takımıma faydalı olmak istiyorum. Mısır’ın en iyi takımında oynayıp Belçika’nın en iyi takımına yani Anderlecht’e transfer oldum, Anderlecht’ten de Türkiye’nin iyi takımlarından biri olan Kasımpaşa’ya geldim. Benden beklentiler var ve ben de takımımın yükselişinde pay sahibi olmak istiyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Beşiktaş gibi iyi bir takım karşısında 1 puan aldık. Bundan sonraki her hafta üzerine koyarak devam edeceğiz. Umarım ben de gollerime devam ederim” dedi.

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Trezeguet