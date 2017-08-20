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FUTBOL

Selçuk İnan Osmanlıspor maçı öncesinde ısınmaya çıkmadı

Selçuk İnan Osmanlıspor maçı öncesi tavır yaptı

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Kayserispor maçından sonra Osmanlıspor karşılaşması öncesinde de ısınmaya çıkmadı. Tecrübeli futbolcu, taraftarın çağrısına da yanıt vermedi

20 Ağustos 2017 Pazar, 11:53:04 Güncelleme: 12:00:32

Badou Ndiaye ve Fernando’nun gelişinin ardından ikinci plana düşen Kaptan Selçuk İnan, Kayserispor maçının ardından dün Osmanlıspor mücadelesinde de yedek kaldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında olduğu gibi dün de maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkmadı. Galatasaraylı taraftarlar, yedek kulübesinde olan Selçuk lehine tezahürat yapıp milli futbolcuyu 4 kez tribüne çağırdı.

‘BU FORMA KUTSALDIR...’
Ancak Selçuk bu çağrıya kulak vermedi. Buna kızan taraftarlar “Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese” diye bağırıp tepki gösterdi. Selçuk dün son bölümde Ndiaye’nin yerine oyuna dahil oldu. İki sezon daha sözleşmesi bulunan Selçuk yılda 2.9 milyon Euro kazanıyor. Yönetim bir teklif gelmesi halinde Kaptan’ı satmaya sıcak bakıyor.

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