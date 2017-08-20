''Islıktan alkışa...''

Östersunds faciasından sonra hem yönetim hem takım hem de Igor Tudor taraftarın büyük tepkisini çekmişti ama artık o günler geride kaldı...

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, 20 Temmuz 2017’deki Östersunds faciasından sonra “Özbek istifa, Tudor istifa” diyerek ortalığı inleten Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sihirli değnek değmişçesine yaşanan değişim sonrası bir ay sonra takımlarını ayakta alkışlamaya başladı.

BARIŞ RÜZGARLARI ESİYOR

Teknik direktör İgor Tudor ile Sarı-Kırmızılı taraftarlar barıştı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında ismi okununca ıslıklanan Hırvat hoca, dün Başkent’te alkışlandı. Sevgi gösterisinde bulunan tribünlerin bu ilgisi Tudor’u bir hayli mutlu etti. Öte yandan takımın futbolunda yaşanan gözle görülür değişimle birlikte tribünlerde yönetime yönelik “istifa” tezahüratları da son buldu. Protestoların yerini hiç susmayan taraftarların coşkulu tezahüratları aldı. Takımlarına güven duymaya başlayan taraftarların, şampiyonluğa olan inancı artmaya başladı.

TOLGA EVRİM GEÇİRDİ!

KAYSERI önünde sol açık oynayan Tolga Ciğerci, dün orta sahada görev aldı. G.Saray’daki kariyerinin ilk golünü geçen hafta Kayseri karşısında atan Tolga, Osmanlı filelerini de havalandırıp ilk kez peş peşe gol sevinci yaşadı. Genç gurbetçinin performansındaki bu değişim sosyal medyada da çok konuşuldu. Tolga bir pozisyonda da net bir golden yararlanamadı. Profesyonel kariyerinde üst seviyelerde ilk golünü Avrupa Ligi’nde 6 Aralık 2012’de M’gladbach formasıyla Kadıköy’de 3-0 kazadıkları F.Bahçe maçında atan Tolga, ikinci golünü 4 yıl önce H.Berlin formasıyla Braunschweig ağlarına göndermişti.