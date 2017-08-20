FUTBOL
Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!
20 Ağustos 2017 Pazar, 13:05:35 | Güncelleme: 13:12:13
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Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendikleri Emre Mor transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
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Transferde bugüne kadar Carlos Kameni, Mauricio Isla, Giuliano, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado'yu kadrosuna katan ve Elif Elmas'la da prensipte anlaşan Fenerbahçe, damga vuracak bir transferi bitiriyor.
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Sarı-lacivertliler, bir süredir girişimlerinin bulundu milli futbolcu Emre Mor'un transferinde sona yaklaştı.
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Milliyet'te yer alan habere göre Inter'in mutlu sona ulaşamadığı futbolcuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la temaslarını sürdürüyor.
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Alman kulübüne yapılan tekliflerde fiyat yükselten sarı-lacivertlilerle Borussia Dortmund'un anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
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Fenerbahçeli yetkililerin, Alman kulübüyle son detayları görüştüğü ve bu transferin bitmesinin yüksel ihtimal olduğu kaydedildi.
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Sarı-lacivertliler, Emre'nin transferini bu hafta içerisinde resmen açıklamayı amaçlıyor.
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Geçen sezon Bundesliga'da 12 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 2 asist yapmıştı.
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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi.
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Aziz Yıldırım, bir süre önce katıldığı televizyon programında Emre Mor'la ilgilendiklerini resmen açıklamıştı.
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Başkan Yıldırım, "Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile.. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. Inter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."
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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz da yaptığı açıklamada Emre'nin Inter'e transferinin üçüncü kişiler tarafından engellendiğini duyurmuştu.
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Hollandalı çalıştırıcı "Emre'nin Inter'e transferi üçüncü kişiler tarafından engellendi." demişti.
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