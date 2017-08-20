Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!

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Başkan Yıldırım, "Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile.. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. Inter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."