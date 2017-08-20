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FUTBOL

Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:05:35

  • 1 Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!
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    Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendikleri Emre Mor transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

  • 2 Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!
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    Transferde bugüne kadar Carlos Kameni, Mauricio Isla, Giuliano, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado'yu kadrosuna katan ve Elif Elmas'la da prensipte anlaşan Fenerbahçe, damga vuracak bir transferi bitiriyor.

  • 3 Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!
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    Sarı-lacivertliler, bir süredir girişimlerinin bulundu milli futbolcu Emre Mor'un transferinde sona yaklaştı.

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  • 4 Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!
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    Milliyet'te yer alan habere göre Inter'in mutlu sona ulaşamadığı futbolcuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la temaslarını sürdürüyor. 

  • 5 Fenerbahçe, Emre Mor transferinde son aşamaya geldi!
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    Alman kulübüne yapılan tekliflerde fiyat yükselten sarı-lacivertlilerle Borussia Dortmund'un anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

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