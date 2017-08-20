ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyayı sallıyor!

20 Ağustos 2017 Pazar, 14:04:20

  • 1 Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyayı sallıyor!
    1 | 27

    Galatasaray'ın bu yaz Premier Lig ekiplerinden Swansea'den transfer ettiği Bafetimbi Gomis, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

  • 2 Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyayı sallıyor!
    2 | 27

    Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor ağlarını 2 kez havalandıran tecrübeli oyuncu, Osmanlıspor karşısında da harika bir gol attı.

  • 3 Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyayı sallıyor!
    3 | 27

    Mücadelenin 31. dakikasında Garry Rodrigues'in sağ kanattan taşıdığı pozisyonda topun gelişine harika bir vuruş yapan Gomis, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyayı sallıyor!
    4 | 27

    BeIN SPORTS'un piero'suna göre Fransız oyuncunun golünde top, saatte 131 kilometre hıza ulaştı!

  • 5 Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyayı sallıyor!
    5 | 27

    Gazetelerin manşetlerini Gomis süslerken sosyal medyada da Fransız oyuncu çılgınlığı yaşanıyor.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000