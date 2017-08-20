Galatasaray'ın yeni yıldızı Bafetimbi Gomis sosyal medyayı sallıyor!

Galatasaray'ın bu yaz Premier Lig ekiplerinden Swansea'den transfer ettiği Bafetimbi Gomis, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor ağlarını 2 kez havalandıran tecrübeli oyuncu, Osmanlıspor karşısında da harika bir gol attı.
Mücadelenin 31. dakikasında Garry Rodrigues'in sağ kanattan taşıdığı pozisyonda topun gelişine harika bir vuruş yapan Gomis, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.
BeIN SPORTS'un piero'suna göre Fransız oyuncunun golünde top, saatte 131 kilometre hıza ulaştı!
Gazetelerin manşetlerini Gomis süslerken sosyal medyada da Fransız oyuncu çılgınlığı yaşanıyor.