İngiliz ekipleri Oğuz Kağan Güçtekin'i istiyor

Aykut Kocaman'ın sezon başında A takıma aldığı ve kamp döneminde zaman zaman forma şansı da verdiği Oğuz Kağan Güçtekin için Premier Lig ekipleri sıraya girdi. Manchester City başta olmak üzere Arsenal ve Tottenham da genç oyuncuyu listesine aldı.

The Sun'un haberine göre Manchester City, Oğuz Kağan için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon pound'luk bir teklif sundu fakat önerilen bu rakam Fenerbahçe tarafından reddedildi.

AZİZ YILDIRIM DA TEKLİFLERİ DOĞRULAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Oğuz Kağan için İngiliz kulüplerinden teklif olduğunu ama oyuncuyu bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Son yaptığı teklif reddedilen Manchester City'nin yeni bir teklif hazırlığında olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Premier Lig ekiplerinin dışında BundesLiga'dan da bazı takımların oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öğrenildi.

YENİ PROFESYONEL OLDU

6 Nisan 1999 doğumlu oyuncunun Fenerbahçe U19 takımında da forma giyiyor. Oyuncunun menajerliğini Emre Mor'un da menajerliğini yapan Muzzi Özcan yapıyor. Orta saha pozisyonunda oynayan genç yetenek, 2010'dan bu yana Fenerbahçe formasını giyiyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye dek kontratı bulunuyor.