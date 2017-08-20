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FUTBOL

Antalyaspor'un yeni transferi Samir Nasri, Antalya'ya indi

Antalyaspor, Samir Nasri'yi Türkiye'ye getirdi!

20 Ağustos 2017 Pazar, 15:33:14

  • 1 Antalyaspor, Samir Nasri'yi Türkiye'ye getirdi!
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    Antalyaspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Fransız orta saha Samir Nasri, Antalya'ya geldi.

  • 2 Antalyaspor, Samir Nasri'yi Türkiye'ye getirdi!
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    Antalya Havalimanı'na gelen yıldız futbolcuyu, Antalyaspor Kulübü yetkilileri ile kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.

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    Yaklaşık 1 saat öncesinden havalimanına gelen taraftarlar tezahüratlarla Samir Nasri'nin uçağının inişini bekledi.

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  • 4 Antalyaspor, Samir Nasri'yi Türkiye'ye getirdi!
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    Taraftarların yoğun bulunduğu CIB Salonu'ndan çıkışında polis ve özel güvenlik personeli yoğun güvenlik önlemi aldı.

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    Fransa Milli Takımı forması da giyen Nasri'nin salon çıkışında taraftarlar meşaleler yaktı.

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