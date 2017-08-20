FUTBOL
Antalyaspor'un yeni transferi Samir Nasri, Antalya'ya indi
Antalyaspor, Samir Nasri'yi Türkiye'ye getirdi!
20 Ağustos 2017 Pazar, 15:33:14 | Güncelleme: 15:45:54
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Antalyaspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Fransız orta saha Samir Nasri, Antalya'ya geldi.
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Antalya Havalimanı'na gelen yıldız futbolcuyu, Antalyaspor Kulübü yetkilileri ile kalabalık bir taraftar grubu karşıladı.
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Yaklaşık 1 saat öncesinden havalimanına gelen taraftarlar tezahüratlarla Samir Nasri'nin uçağının inişini bekledi.
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Taraftarların yoğun bulunduğu CIB Salonu'ndan çıkışında polis ve özel güvenlik personeli yoğun güvenlik önlemi aldı.
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Fransa Milli Takımı forması da giyen Nasri'nin salon çıkışında taraftarlar meşaleler yaktı.
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Taraftarlar ayrıca tezahüratlarla yıldız futbolcuya sevgi gösterisi bulundu.
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Nasri, havalimanında Antalyaspor atkısıyla poz da verdi.
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Antalyasporluların yoğun ilgisi kısa süreli izdihama neden oldu.
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Taraftarlar dünya yıldızının gelişini telefonlarıyla görüntülemeye çalışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Antalyaspor'un yarın düzenlenecek törenle Nasri ile sözleme imzalaması bekleniyor.
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İşte Nasri'nin karşılamasından görüntüler...
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