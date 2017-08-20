Hırvat yıldız transfer oluyor.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla Serie A'da adını iyiden iyiye duyuran Fiorentinalı golcü Nikola Kalinic, siyah kırmızılı formaya çok yakın...

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre AC Milan, Fiorentina'nın Hırvat yıldızı Nikola Kalinic için oyuncunun kulübüyle 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

42 MAÇTA 20 GOL ATTI

Kulübüyle Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Nikola Kalinic, 35 kez giydiği Hırvatistan Milli Takım formasıyla 14 gol kaydetti. 2015 Ağustos'ta 5.5 milyon euro karşılığında Dnipro'dan Fiorentina'ya transfer olan Kalinic, gösterdiği performansla kısa sürede piyasa değerini 4'e katladı. Geçtiğimiz sezon Mor Menekşeler'in forması altında 42 maça çıkan Kalinic, 20 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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