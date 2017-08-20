ÖNE ÇIKANLAR
William Collum, Başakşehir
FUTBOL

Sevilla-Başakşehir maçını William Collum yönetecek

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Sevilla ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasını İskoç hakem William Collum yönetecek

20 Ağustos 2017 Pazar, 16:37:08 Güncelleme: 17:10:57

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İspanya'nın Sevilla ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Ağustos Salı günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.

Karşılaşmada Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER