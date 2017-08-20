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Gabriel Barbosa
FUTBOL

Sporting Lizbon, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Gabriel Barbosa'yı transfer ediyor

Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Brezilyalı santrfor Gabriel Barbosa'yı Inter'den kiralıyor

20 Ağustos 2017 Pazar, 17:02:26 Güncelleme: 17:08:18

Başkent ekibi Gabigol olarak bilinen Gabriel Barbosa'nın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Portekiz basınından OJogo'ya göre bonservisi Serie A ekiplerinden Inter'de bulunan Gabigol transferi için hem Inter'le hem de oyuncuyla anlaşma sağlayan Sporting, Brezilyalı yıldızı pazartesi günü Portekiz'e bekliyor.

Serie A'da beklediğini bulamayan oyuncunun Portekiz'de kendine gelme ihtimalinin yüksek olduğunun vurgulandığı haberde Gabigol'ün yıllık ücretinin Inter tarafından karşılanacağı kaydedildi. Sporting Lizbon ise Brezilyalı yıldızın ev ve araç masraflarını karşılayacak.

Inter'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Gabigol'le bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmiş ancak sonuç alınamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu Inter formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol atabilmişti.

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