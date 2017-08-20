Fenerbahçe - Trabzonspor canlı - Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 2 canlı izle

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor ise sezonun ilk haftasında Burak Yılmaz'ın golleriyle Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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FENERBAHÇE: 1 - TRABZONSPOR: 2 (45' Alper Potuk | 5' Burak Yılmaz, 56' Olcay Şahan)

(İkinci yarı oynanıyor)



SAAT: 21:45

STAT: Ülker

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Fernandao, Mehmet Ekici (Fenerbahçe) Castillo, Medjani (Trabzonspor)



FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie

YEDEKLER: Kameni, Hasan Ali, Ozan, Giuliano, Ahmethan, Muhammed Samed, Oğuz Kağan, Aatif, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Jan Durica, Uğur, Mas, Okay, Kucka, Bero, Olcay, Yusuf, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Alvarado, Kamil Ahmet, Bongonda, N'Doye, Batuhan, Abdülkadir, Onazi, Mustafa, Rodallega, Yusuf Erdoğan

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

— HT Spor (@HTSpor) August 20, 2017

SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor karşısında yeni transferler Giuliano Victor de Paula ve Roberto Soldado'yu yedek kulübesinde oturttu.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Kocaman, geçen hafta takıma katılan Giuliano ve Soldado'ya ilk 11'de şans tanımadı.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe maçının ilk 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya süren Kocaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya deplasmanında Vardar'a 2-0 kaybedilen müsabakanın kadrosuna göre ise 5 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Carlos Kameni, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım ve Ahmethan Köse'nin yerine ilk 11'de Volkan Demirel, Roman Neustaedter, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Robin van Persie'yi oynattı.

Fenerbahçe'de kaleyi Volkan korurken, savunma dörtlüsü Isla, Neustaedter, Skrtel ve İsmail Köybaşı'dan oluştu. Savunmanın önünde De Souza, Mehmet Topal ikilisini görevlendiren Kocaman, kanatlarda Dirar ve Valbuena'ya şans verdi. Forvet arkasında Alper Potuk oynarken, ileri uçta Robin van Persie görev aldı.

Aykut Kocaman, 21 kişilik maç kadrosuna ise 20 ismi dahil etti. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Kameni, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Giuliano, Ahmethan Köse, Muhammed Samed Karakoç, Oğuz Kaan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Soldado oturdu.

VOLKAN DEMİREL BİR MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bir maç sonra ilk 11'deki formasını geri aldı. Geçen hafta ligde Göztepe maçında yediği gollerle eleştirilen Volkan, hafta içi Vardar maçında formasını Kameni'ye kaptırmıştı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, Kameni'den formayı geri alarak bir maç sonra Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

VAN PERSİE İYİLEŞTİ

Vardar maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Van Persie, Trabzonspor maçına yetişti. Adalesinde ağrılar bulunan ve bu yüzden Makedonya'ya götürülmeyen Hollandalı futbolcu, Kadıköy'de sahaya ilk 11'de çıktı. Öte yandan, sakatlıkları devam eden Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra Salih Uçan da kadroya giremedi.

KADIKÖY'DE ÖZEL KONUKLAR

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını, Gençlik ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in çocukları da izledi. PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Çelik'in çocukları Nazlı Hilal Çelik ve Yiğit Göktürk Çelik, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Öte yandan taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ü de unutmadı. Tribünde Eren Bülbül ve Türk bayrağının yer aldığı pankartta, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. İyi ki varsın Eren" yazdı. Taraftarlar da "İyi ki varsın Eren" tezahüratları yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, sezona iyi başlayamayan takımlarına maçtan önce büyük bir destek verdi. Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı tribünden izledi. Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden müsabakayı takip etti.

20 YILLIK ÖZLEM... Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 20 lig maçında 12 kez yenildi, 8 defa berabere kaldı, hiç galip gelemedi.

FENERBAHÇE EVİNDE 3 MAÇTIR SUSKUN

Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 3 resmi maçı da kazanamadı. Geçen sezon ligde sahasındaki son iki maçta Antalyaspor'a 1-0 yenilip, Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynadığı karşılaşmada 1-1'lik skora razı olmuştu. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son galibiyetini 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

— HT Spor (@HTSpor) August 20, 2017

120. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Ligde yarın yapacakları maçla 120. kez karşı karşıya geliyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadında 13 Şubat 1974te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 43 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçenin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 88 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 119 maçtan 48ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 34 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçenin 150 golüne, Trabzonspor 127 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Fenerbahçeyi 15'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 16 resmi müsabakada yenemedi. Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyeti 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 16 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 6'sında berabere kaldı.

FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÖNDE! İki takım arasında Fenerbahçenin ev sahipliğinde yapılan toplam 57 resmi ve özel maçta Fenerbahçenin 27, Trabzonsporun ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 19 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 82, Trabzonspor ise 53 gol attı.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 88 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı, 29 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçenin ligdeki 116 golüne, Trabzonspor 86 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzonda yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-0 kazandı, İstanbuldaki randevu ise 1-1 tamamlandı.

TRABZONSPOR, SON 10 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ!

Fenerbahçe karşısında uzun süredir galibiyete hasret kalan Trabzonspor, rakibine son 10 karşılaşmada ise sadece bir gol atabildi. 2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubunda Trabzondaki maçta rakibine 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 9 müsabakada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı. Taraflar arasındaki son müsabaka ise 1-1 bitti ve bordo-mavili ekip uzun süre sonra golle buluştu.

10 maçın 4'ünde gol yok! İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 4'ünde gol olmadı

BURAK 61. GOL PEŞİNDE!

Trabzonspor'a sezon başında geri dönen ve Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada rakip fileleri havalandırması halinde 61. golüne ulaşacak. Bordo-mavili takım formasıyla 94 maça çıkan ve 60 gol kaydeden Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında fileleri havalandırması durumunda, gol sayısını Trabzon'un da plaka kodu olan 61'e çıkaracak. İlk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bordo-mavili kulübe gelen Burak Yılmaz, 14 resmi maçta forma giyerken ligde attığı 3 golle sezonu tamamladı.

2010-2011 sezonunda 36 resmi maçta oynayan golcü futbolcu ligde 19 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atarak 20 kez fileleri havalandırdı. 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'da en parlak dönemini geçiren Burak Yılmaz, 43 resmi maçta forma giyerken ligde 33 gol ile gol kralı oldu. Burak, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er gol attı. Milli futbolcu, söz konusu sezonu 35 gol ile tamamlama başarısı gösterdi. Burak Yılmaz, 2017-2018 sezonunda ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında da 2 gol atarak resmi maçlarda gol sayısını 60'a yükseltti.

BURAK YILMAZ: Fenerbahçe maçları her zaman farklı olur. Vardar'a yenilmeleri, bizi kesinlikle rekabete sokmamalı. Bu kez de farklı olacak ve zor bir maç olacak ama kazanan biz olacağız. Golleri de ben atmak istiyorum.

TRABZONSPOR, 245 GÜNDÜR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Ligde geçen sezonun 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 245 gündür yenilmiyor. 17 Aralık 2016 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından Karadeniz ekibi, son 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenebahçe ile 1-1 berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Aykut Kocaman'la farklı takımlarla 17 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Yanal'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 9 galibiyet aldı. Kocaman ise Yanal'ın ekipleri karşısında takımlarıyla 4 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 6 maçta da berabere kaldı.

Yanal ve Kocaman'ın karşı karşıya geldiği ilk maç 3 Kasım 2001'de yapıldı. Yanal'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Kocaman'ın İstanbulspor'u karşısında 2-1 galip geldi.

Daha sonraki yıllarda Yanal, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'un, Kocaman ise Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında birbirleriyle rekabete girdi.

YANAL'IN KADIKÖY'DE GALİBİYETİ YOK

Ersun Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la Süper Lig'de Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki tek galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı. Gençlerbirliği'yle 17 Mart 2004'te Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'e gelen Yanal, Fenerbahçe karşısında 4-2 kazandı.

Yanal, 2012-2013 sezonunda Eskişehirspor'la Türkiye Kupası maçı için geldiği Kadıköy'de 1-1'lik beraberlik sonucu penaltılara giden karşılaşmayı kaybetmişti.

Yanal'ın takımları toplamda Kadıköy deplasmanında 12 maçta 6 yenilgi, 5 beraberlik ve 1 galibiyet yaşadı.

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