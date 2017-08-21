Fenerbahçe - Trabzonspor maç özeti - Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2 özet, golleri izle

Süper Lig'in ikinci haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin 5. dakikasında Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kral böylece bordo-mavili forma ile 61. golüne imza attı. Öte yandan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a döndükten sonra Süper Lig'deki ilk dört isabetli şutunun üçü gol oldu.

20. dakikada ise sakatlanarak oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz yerini N'Doye'ye bıraktı.

— HT Spor (@HTSpor) August 20, 2017

45. dakikada Fenerbahçe, Alper Potuk'un attığı golle skoru eşitledi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Olcay Şahan kaleye gönderdiği füzeyle Trabzonspor'u bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Bu golden sonra Fenerbahçe tribünleri, hatalı bir gol yiyen kaleci Volkan Demirel'i ıslıkladı.

83. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ortasında Juraj Kucka topa eliyle müdahale edince hakem Ali Palabıyık beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını gole çeviren Valbuena skoru bir kez daha eşitledi: 2-2.

Kalan dakikalarda etkili olan Fenerbahçe, girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 2-2 sona erdi.

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Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter (Dk. 62 Soldado), Skrtel, İsmail Köybaşı, De Souza, Mehmet Topal, Dirar (Dk. 76 Chahechouhe), Alper Potuk, Valbuena, Van Persie (Dk. 46 Giuliano)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Bero (Dk. 86 Bongonda), Yusuf Yazıcı (Dk. 63 Onazi), Olcay Şahan, Burak Yılmaz (Dk. 20 N'Doye)

Goller: Dk. 5 Burak Yılmaz, Dk. 56 Olcay Şahan (Trabzonspor), Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 84 Valbuena (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Olcay Şahan, Dk. 52 Yusuf Yazıcı, Dk. 85 Bero, Dk. 86 Mas (Trabzonspor), Dk. 50 Alper Potuk, Dk. 62 De Souza (Fenerbahçe)

Trabzonspor 17 maçtır kazanamıyor! Trabzonspor, Fenerbahçeyi 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada yenemedi. Son galibiyetini 23 Ağustos 2010 tarihinde evinde 3-2lik sonuçla alan bordo-mavili ekip, daha sonraki 17 karşılaşmadan 10'unu kaybetti, 7'sinde berabere kaldı.

Fenerbahçe evinde 4 maçtır suskun! Fenerbahçe, seyircisi önünde oynadığı son 4 resmi maçı da kazanamadı. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son galibiyetini 30 Nisan'da Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pereira'nın sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında savunmada Skrtel'in kafayla uzaklaştırdığı topu, Kucka ceza sahasına doldurdu. Savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, yerden seken topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı kaleci Volkan Demirelin sağından filelerle buluşturdu: 0-1

30. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Trabzonspor'un savunmada yaptığı pas hatası sonrasında topu kapan Isla, Valbuenaya pasını verdi. Ceza sahasında kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan Valbuena, sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Ayaklarıyla topu önleyen Onur, gole izin vermedi.

44. dakikada sarı-lacivertliler beraberlik golünü buldu. Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Okay Yokuşlu'nun ara pasında N'Doye, Fenerbahçe savunmasının arkasına sarktı. N'Doye ceza sahasına girmek üzereyken kademeye giren İsmail Köybaşı, son anda topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

56. dakikada bordo-mavililer bir kez daha öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olcay Şahan, sol çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-2

68. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Valbuena'nın, Trabzonspor yarı alanının ortalarından kullandığı serbest atışta, altıpas çizgisi üzerinde Skrtel yükseldi ve topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

84. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Chahechouhe'nun sağ kanattan yaptığı ortada hakem Ali Palabıyık, Kucka'nın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valbuena, takımının beraberlik golünü attı: 2-2

86. dakikada sarı-lacivertli takım yine etkili geldi. Valbuena'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında boş pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Sağ kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada altıpas içinde Soldado topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

21 YILLIK ÖZLEM... Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 21 lig maçında 12 kez yenildi, 9 defa berabere kaldı, hiç galip gelemedi.

MAÇTAN NOTLAR

VAN PERSİE İYİLEŞTİ

Vardar maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Van Persie, Trabzonspor maçına yetişti. Adalesinde ağrılar bulunan ve bu yüzden Makedonya'ya götürülmeyen Hollandalı futbolcu, Kadıköy'de sahaya ilk 11'de çıktı. Öte yandan, sakatlıkları devam eden Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra Salih Uçan da kadroya giremedi.

KADIKÖY'DE ÖZEL KONUKLAR

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını, Gençlik ve Spor Bakanlığının davetlisi olarak Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in çocukları da izledi. PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Çelik'in çocukları Nazlı Hilal Çelik ve Yiğit Göktürk Çelik, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Öte yandan taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ü de unutmadı. Tribünde Eren Bülbül ve Türk bayrağının yer aldığı pankartta, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. İyi ki varsın Eren" yazdı. Taraftarlar da "İyi ki varsın Eren" tezahüratları yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, sezona iyi başlayamayan takımlarına maçtan önce büyük bir destek verdi. Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı tribünden izledi. Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden müsabakayı takip etti.

VOLKAN DEMİREL ISLIKLANDI

Geçtiğimiz hafta ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında yediği hatalı golün ardından Trabzonspor karşılaşmasında da bu tarz bir gole engel olamayan Volkan Demirel, taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı. Yaşanan bir pozisyon sonrasında ayağına gelen topu kontrol eden Milli futbolcu, bu esnada tribünler tarafından ıslıkladı. Öte yandan bir grup taraftar ise Volkan Demirel lehine tezahürat yaparak kendisine destek verdi.

GİULİANO İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Brezilyalı Giuliano Victor de Paula, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sarı-lacivertli kulübün Rusya'nın Zenit takımından transfer ettiği ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Giuliano, 46. dakikada Robin van Persie'nin yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Makedonya'nın Vardar takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı terleten yeni transferlerden Roberto Soldado, 62. dakikada oyuna girerek, Fenerbahçe'de ilk kez bir Süper Lig müsabakasında süre aldı.

ALPER POTUK, 2 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Alper Potuk, bu sezonki 2. golünü attı. Sezonun ilk haftasında Göztepe filelerini havalandıran Alper, Trabzonspor karşılaşmasını da boş geçmedi. Geçen sezon 29 lig maçında 1 gol atan Alper, bu sezon ilk 2 haftada 2 gol kaydetti.

VALBUENA SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımda resmi maçlardaki ilk golünü attı. Yeni takımı ile 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Süper Lig maçına çıkan Fransız futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında penaltıdan beraberlik golünü kaydetti.

ERSUN YANAL'IN KADIKÖY'DE LİG GALİBİYETİ YOK

Ersun Yanal, çalıştırdığı 5 takımla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de galibiyet elde edemedi. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor'la Süper Lig'de Ülker Stadı'na gelen Yanal, 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Kadıköy'deki tek galibiyetini Türkiye Kupası'nda aldı. Gençlerbirliği'yle 17 Mart 2004'te Türkiye Kupası yarı finalinde Kadıköy'e gelen Yanal, Fenerbahçe karşısında 4-2'lik galibiyet sevinci yaşadı. Yanal'ın takımları, toplamda Kadıköy deplasmanında 13 maçta 6 yenilgi, 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maç özeti