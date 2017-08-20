Galatasaray'ın Asamoah transferinde flaş gelişme - Kwadwo Asamoah kimdir?

İtalya Ligi ilk hafta mücadelesinde Roma ile karşılaşan Atalanta, geçtiğimiz sezon Juventus'tan 2 yıllığına kiraladığı ancak bu sezon Juventus'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leonardo Spinazzola'yı maç kadrosuna almadı.

Son şampiyon Juventus, eğer sol bek oyuncusu Spinazzola'yı yeniden kadrosuna katarsa, Galatasaray'ın uzun bir süredir ilgilendiği Kwadwo Asamoah ile yollarını ayırma kararı alacak.

Galatasaray, Asamoah ile anlaşmaya vardı ancak Juventus, Leonardo Spinazzola'yı transfer etmeden tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemiyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin aldığı bu karar ise, Spinazzola'nın Juventus'a transfer olduğu şeklinde yorumlanıyor.

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.

DOĞUM TARİHİ: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Accra / Gana

BOYU: 1,73 m

UYRUĞU: Gana

MEVKİ: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha

AYAK: Sol ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 11 milyon €

OYNADIĞI TAKIMLAR: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

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