Eskişehirspor: 1 - Elazığspor: 2 | MAÇ SONUCU

Yeni sezondaki ilk maçında evinde Altınordu'ya 2-0 kaybeden Elazığspor, seyircisiz oynanan oynanan karşılaşmada Eskişehirspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk golü 20. dakikada Eskişehirsporlu Hasan Hüseyin Acar'dan geldi. 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 2. maçında 2. golünü kaydetti. Elazığspor, bu golden sadece 7 dakika sonra beraberliği yakaladı. Erman Bulucu, takımına eşitliği getiren golü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Elazığspor, 84. dakikada Tom'un penaltıdan kaydettiği golle bu kez öne geçti. Brezilyalı oyuncu bu sezonki ilk golünü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Elazığspor, galibiyetle tanıştı. Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Eskişehirspor ise 1 puanda kaldı.

Eskişehirspor 27 Ağustos'ta Denizlispor'u ağırlayacak. Elazığspor ise 27 Ağustos'ta evinde Ankaragücü ile karşılaşacak.

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