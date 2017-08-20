Kayserispor: 1 - Göztepe: 0 maç özeti - Kayserispor - Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor evinde konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 17. dakikada Silvestre Varela kaydetti.

Öte yandan Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, 17. dakikada Deniz Türüç'ün 66. dakikada ise Güray Vural'ın kulladığı penaltı vuruşlarında gole izin vermedi.

Geçen hafta Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kayserispor böylece ligde ilk galibiyetini aldı. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile berabere kalan Göztepe ise 1 puanda kaldı.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün ceza alanı dışından şutu yan direkten döndü.



16. dakikada Göztepe cezaalanında Ricardo, Deniz Türüç'ü düşürdü. Orta Hakem Özgür Yankaya'nın tereddütsüz verdiği penaltı vuruşunu Deniz kullandı. Deniz'in atışında kaleci Beto topu yumrukladı. Dönen topu Varela, filelerle buluşturdu: 1-0.



19. dakikada Sabri'nin ortasında Scarione'nin kafa şutu ceza alanında yakın mesaeden az farkla avuta çıktı.



31. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 40 metreden şutunu kaleci Beto, son anda kornere gönderebildi. ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



52. dakikada Badji'nin ortasında Umut Bulut'un dönerek vurduğu şut, Göztepe kalecisi Beto'nun kontrolünde üstten kale direğini adeta yalayıp, auta çıktı.



55. dakikada Göztepe maçın başından beri en net gol pozisyonunu yakaladı. Kayserispor defansının arkasına sarkan Castro'nun yakın mesafeden kafa şutunu kaleci Muammer güçlükle uzaklaştırıp, konuk ekibe gol şansı vermedi.



65. dakikada Boldrin'in ortasında, ceza alanında Peynerbes topu elle kesmeye çalıştı. Kayserispor lehine verilen ikinci penaltı atışında meşin yuvarlağın başına bu kez Güray geldi. Güray'in penaltı atışını kalece Beto kurtardı.



90. dakikada Mendes, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı ama şutunu atamadan rakip oyunculara meşin yuvarlağı kaptardı ve takımını bir golden etti.

Kayserispor - Göztepe maç özeti